NASA alerta posible desaparición de playas mexicanas

Por medio de una nueva herramienta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) que permite predecir cuánto subirá el nivel del mar debido a los efectos del cambio climático, científicos elaborado predicciones sobre el futuro que depara al país.

Según sus predicciones, el litoral mexicano podría ser tragado por el mar, y las principales zonas turísticas como Los Cabos, Acapulco, Manzanillo y todo el Caribe mexicano se verían seriamente afectados.

Sea Level Projection es una plataforma que permite ver y descargar análisis sobre cómo aumentará el nivel del mar de 2020 a 2150, según estadísticas y previsiones del Comité Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC).

Con tan sólo un clic en alguna ubicación, es posible analizar y elegir un modelo predictivo sobre el aumento que tendrá el nivel del mar dentro de los próximos 129 años.

Al hacer la prueba con un escenario conservador para el año 2100 donde no hay mayor derretimiento de los polos, el programa de la NAS muestra que en Acapulco habrá un aumento de al menos 1.16 metros, mientras que para 2050 las costas de guerrero podrían verse completamente sumergidas.

El destino de las playas mexicanas

Según la herramienta de la NASA, este será el futuro de las playas mexicanas si no se detiene el cambio climático.

Imagen: NASA

Cabo San Lucas: El mar subirá 0.67 metros para finales de siglo

Guaymas: El nivel del mar se elevará 0.80 metros.

Mazatlán: Se sumergirá 0.74 metros en menos de 79 años.

Manzanillo: En menos de 100 años, la ciudad estará a 0.91 metros bajo el mar.

Acapulco: El nivel del mar subirá 1.16 metros de litoral.

Salina Cruz: En menos de 80 años se sumergiría 0.81 metros.

Ciudad Madero: La ciudad costera perderá 0.93 metros de costa.

Alvarado: La costa veracruzana subirá hasta 0.73 metros.

Coatzacoalcos: Perderá 0.77 metros de costa a causa de la subida del nivel del mar.

Ciudad del Carmen: En un plazo de 80 años se contraerá 0.90 metros.

Progreso: El puerto yucateco se contraerá 0.94 metros.

Si bien las predicciones incitan al miedo, la NASA ha aclarado que la finalidad de esta herramienta es crear consciencia entre la sociedad de las consecuencias de no combatir oportunamente al calentamiento global.

🌎 🌊 🛰️ Want to know what sea level rise looks like in your community? With a new online visualization tool provided by @NASAClimate & @IPCC_CH, you can look at sea level rise projections anywhere in the world in the decades to come. Check it out: https://t.co/VnNLvZnQAI pic.twitter.com/SPIhGPSJUb

— NASA 360 (@NASA360) August 10, 2021