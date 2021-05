Mujer embarazada pierde a su bebé tras ser agredida por policías, en SLP

Una mujer perdió a su bebé tras ser agredida físicamente por policías afuera de su domicilio en una zona residencial de la capital de San Luis Potosí.

La mujer junto con su esposo, ambos médicos de profesión, denunciaron que ella fue agredida por agentes estatales tras haber dejado mal estacionado el vehículo de un familiar, afuera de su domicilio.

Las víctimas indicaron que una mujer policía agredió físicamente a la doctora embarazada, quien horas más tarde perdió a su bebé en el hospital a raíz de los golpes que le propinaron en el abdomen, lo que sería un aborto provocado por terceros, equiparable a “homicidio”, de acuerdo a lo dicho por penalistas.

En la denuncia que hicieron pública, Víctor Villegas y Brenda Guzmán aseguraron haber sido tratados con prepotencia durante cuarenta minutos por varios oficiales que llegaron a bordo de tres patrullas de la Fuerza Metropolitana Estatal.

La pareja acusó que los policías no se identificaron, no les dijeron cuál era el delito ni la pena respectiva, y amagaron con llevarse el coche con una grúa.

Aunque ya se abrió una carpeta de investigación, las víctimas tienen fundamentado su temor a represalias, y por ello pidieron apoyo y acompañamiento del diputado, Edgardo Hernández Contreras -presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado-, quien esta mañana los acompañó a hacer público el caso.

“No sé por qué no se fueron contra mí, sino con la persona que tenía menos qué… quienes la conocen saben que es una mujer íntegra, una gran doctora, si vieran cómo se desvivía con sus pacientes ahora en la pandemia, incluso policías también a quienes les salvó la vida literalmente, no es posible que a una persona con esta integridad, no merecía perder a nuestro hijo, no merecíamos…”, dijo ante los medios de comunicación el médico Víctor Villegas.

