Muere por Covid-19 René Juárez Cisneros, ex gobernador de Guerrero

René Juárez Cisneros, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y ex gobernador de Guerrero (1999-2005), falleció, este lunes 26 de julio, a causa del SARS-CoV-2, y por la cual se encontraba hospitalizado en un nosocomio privado de la Ciudad de México, desde mediados de mayo de este mismo año.

“Después de una gran lucha, mi amigo y hermano René Juárez Cisneros ha fallecido. A toda su familia, a sus amistades, a sus leales compañeros y seguidores, mi pésame y abrazo fraterno. Que Dios lo bendiga. Gracias por todo mi Gobernador”, así lo confirmó el gobernador guerrerense Héctor Astudillo Flores, a través de su cuenta de la red social Twitter.

El también ex alcalde de Acapulco (1990-1993), ex senador de la República (2012-2016) y ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI -del 2 de mayo de 2018 al 16 de julio del 2018-, permaneció internado en un hospital privado e intubado más de un mes, en un nosocomio donde recibía atención médica para recuperarse de las secuelas de la COVID-19, sin embargo murió víctima de la enfermedad.

El pasado 21 de abril, Juárez Cisneros informó en su cuenta de Twitter que había dado positivo a la COVID-19 y que estaba siendo atendido, por lo cual ya no participó en las últimas sesiones del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Amigas y amigos: He dado positivo a Covid-19 y por prescripción médica debo guardar un mínimo reposo para mi recuperación. Ya estoy en tratamiento y atendiendo todas las indicaciones médicas. Les agradezco su solidaridad y comprensión. #NoBajarLaGuardia”, informó el ex gobernador guerrerense, de 64 años de edad.

