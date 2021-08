Muere futbolista afgano que intentaba escapar del país

Zaki Anwari, futbolista de Afganistán, fue una de las dos personas que murieron al caer de un avión cuando intentaban huir del país ante la llegada de los talibanes al poder.

Por medio de un comunicado, la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS), confirmo que Anwari, quien había integrado la selección Sub 20 de Afganistán, falleció tras caer del avión.

Zaki Anwari tenía 19 años y llegó hasta el aeropuerto de Kabul para poder escapar. Para ello se colgó del avión militar estadounidense C-17, pero quedó atrapado en el tren de aterrizaje para después caer desde las alturas.

Por su parte, el Departamento General de Educación Física y Deportes de Afganistán extendió su más sentido pésame ante la muerte del joven seleccionado.

The Afghan refugees who were riding on the landing gear bays of the #USAF's C-17A transport aircraft to flee from #Kabul, #Afghanistan filmed the moments before their death. pic.twitter.com/PlBPrf5ySg

