Muere David Parren Jr. en accidente

David Patten Jr, ex wide receiver de la NFL y tres veces campeón de Super Bowl, murió en un accidente en motocicleta a la edad de 47 años.

El forense del condado Richland, Naida Rutherford, dijo en un comunicado que Patten falleció en un choque el jueves por la noche a las afueras de Columbia, Carolina del Sur. De acuerdo con la Patrulla de Caminos de Carolina del Sur, en el accidente se vieron involucrados dos otros vehículos.

Cabe recordar que Patten jugó 12 temporadas en la NFL después de firmar como agente libre sin restricciones con los Gigantes de Nueva York en 1997. Pasó tres temporadas en Nueva York y también jugó para Cleveland, Washington y Nueva Orleans; por lo que sus fanáticos se encuentran de luto.

We are deeply saddened to learn of the loss of former Patriots wide receiver David Patten: https://t.co/TsZkzw3Q1W

— New England Patriots (@Patriots) September 3, 2021