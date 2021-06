Muere a los 55 años Antonio Helguera

El monero Antonio Helguera falleció a los 55 años debido a un infarto, informó el diario La Jornada, donde se desempeñaba como caricaturista.

Su carrera comenzó como dibujante político en 1983 en el diario El Día y posteriormente en La Jornada, El Chahuistle y El Chamuco, donde también fue coeditor.

En la actualidad se desempañaba como conductor del programa de televisión El Chamuco TV, producido por Canal 22, Canal Once y TV UNAM.

En 1996 y 2002 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo y en 2007 obtuvo el reconocimiento La Catrina, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Diversos personajes del mundo periodístico y político externaron sus condolencias a familiares y amigos de Helguera, uno de ellos fue el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su cuenta de Twitter.

“Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas”.

A inicios de semana, Antonio Helguera se reunió con López Obrador en Palacio Nacional acompañado por Pedro Miguel y el monero Hernández.

