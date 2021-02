Motor de Boeing 777 se incendia en pleno vuelo en EE.UU

Circula en las redes sociales, un video que muestra, un motor en llamas de un avión Boeing 777-200 matrícula N772UA de United Airlines vuelo UA328; que viajaba a Honolulu; cuando sufrió un fallo poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Denver, a donde regreso a salvo a la pista de aterrizaje, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

Durante la incidencia, la policía de Broomfield, en el estado de Colorado, mostró fotos de algunos fragmentos del motor que se desprendieron del Boeing 777-200 y cayeron en un vecindario, pero no se reportaron de inmediato heridos o daños graves.

La FAA (por sus siglas en inglés) dijo que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte investigará el incidente del vuelo 328 de United.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb – michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021.