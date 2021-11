Morena vive “colgado” del Presidente: Monreal

En varias partes del país, como Nuevo León, “Morena está muy dividido” y sobrevive porque sigue colgado del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó Ricardo Monreal, coordinador de ese partido en el Senado.

En un encuentro con estudiantes de la Universidad de Monterrey y de la UANL, el legislador manifestó su rechazo a las encuestas como método de elección para el candidato presidencial de su partido y advirtió: “Si no hay apertura hay ruptura, si hay imposición hay división”.

Al reiterar sus aspiraciones para participar en los comicios de 2024, aseveró: “Estoy decidido, si la gente me respalda apareceré en las boletas electorales… hoy Morena tiene una gran posibilidad de abrir sus procedimientos de selección de candidatos y de que gane quien deba hacerlo y quien la gente quiera. Si las reglas de la elección interna se abren, ahí me quedaré, pero si no se abren, vamos a ver”.

Reconoció que su partido no se ha preparado para ese proceso. “En varias partes del país (Morena) está muy dividido, Nuevo León es uno de ellos… la unidad está ausente, me parece que Nuevo León es uno de los estados donde debemos hacer un gran esfuerzo de trabajo partidario para unificar a quienes simpatizan con Morena”.

Agregó: “Yo creo que Morena sobrevive en gran parte y está arriba por el Presidente de la República, no por el trabajo de base territorial y de dirigentes”, se cuelga de “la presilla del pantalón del Presidente para no caerse, porque “le falta vida propia y autonomía… el Presidente arrastra al partido”.

Por ello, Monreal llamó a sus correligionarios a darse cuenta de que “el Presidente no estará en las boletas del 24, que el Presidente está actuando como jefe de Estado, pero no como jefe de partido”.

Admitió que aún falta un largo tramo para la contienda electoral, “yo pienso que la convocatoria para elegir presidente se expedirá hacia agosto-septiembre de 2023, es decir, en 20 meses aproximadamente y si no hay cuidado y si hay fractura o ruptura, puede haber riesgo”.

Sin embargo, destacó: “La contienda interna nos puede hacer que se ponga en riesgo el triunfo… la terna real es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el de la voz. Y voy a ganarles a la buena en una elección primaria. Pero sí puede haber riesgos porque si no hay apertura hay ruptura, si hay imposición hay división”.

Opinó que en los partidos de oposición no hay una figura que los pueda representar. “Todos tienen respetables personalidades, pero no los veo adelantados como en Morena y la oposición está en la búsqueda de sus propias personalidades. Pero sí, los factores disruptivos pueden generar al interior de Morena problemas que pongan en riesgo la elección”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que no ve a su partido como un “instrumento político de la sociedad con actualización, vigor o acompañamiento del Presidente”.

Insistió en que si su partido “y sus aliados caminan en unidad, no hay manera de que nos ganen en las elecciones de 2024. Solo pido democracia, si pierdo en un proceso con reglas claras y transparentas, aceptaré la derrota”.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...