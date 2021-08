Morena en el Senado respalda decisión de la Permanente para convocar a un periodo extraordinario de sesiones

Como lo adelantó el senador Ricardo Monreal Ávila, Morena en la Cámara Alta respaldó la decisión de la Comisión Permanente para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de procesar las declaratorias de procedencia sobre los diputados federales Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

En la sesión presencial de este lunes, el Pleno de la Permanente aprobó en lo general -con 24 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones, la convocatoria para realizar el extraordinario.

El dictamen preveía que también se tratara la declaratoria de procedencia relacionada con el Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, así como el proyecto para expedir la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Sin embargo, en la votación en lo particular estos temas fueron retirados de la convocatoria con los votos del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD.

El tema del Fiscal General de Morelos recibió 21 votos a favor, 13 en contra y una abstención; en tanto, el asunto de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia recibió 19 voto en favor y 15 en contra, por lo que no alcanzaron la mayoría calificada requerida.

Así, el Pleno de la Comisión avaló por unanimidad incluir la declaratoria de procedencia del diputado Saúl Huerta; y la relacionada con el diputado Mauricio Toledo obtuvo una votación de 25 votos favor, siente en contra y tres abstenciones.

Hace una semana, Ricardo Monreal, quien es coordinador parlamentario de Morena en el Senado enfatizó que el Congreso no será “ningún muro de protección de nadie” y tampoco permitirá la impunidad, por lo que estimó que se aprobaría un segundo periodo extraordinario de sesiones para abordar los casos de los diputados federales.

“Como lo adelanté en su momento, hoy la Comisión Permanente discute un periodo extraordinario para atender y procesar las tres declaratorias de procedencia y la iniciativa de Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia”.

Dijo que Morena, en la Cámara Senadores, acompañó esta decisión de la Comisión Permanente.

