Monreal quiere mantener diálogo y encuentros con Sheinbaum y Ebrard

El senador Ricardo Monreal manifestó su intención de reunirse nuevamente con Claudia Sheinbaum y con Marcelo Ebrard, las veces que sea necesario, lo que se puede hacer con o sin los buenos oficios del secretario de Gobernación.

Explicó que de ninguna manera pueden aislarse o confrontarse. Es más, insistió en que, si él puede dialogar, negociar con la oposición en el Senado, “que es la más dura del país, -se preguntó- ¿por qué no tener capacidad de sentarme con una compañera de partido, como es Claudia Sheinbaum, que la respeto y que le tengo una estimación, a pesar de lo que se diga, y por qué no reunirme con el secretario de Relaciones Exteriores, en una misma mesa los tres, que platiquemos de todo?”.

Dijo que eso es la política, que no se puede cerrar frente a la posibilidad real de continuar el proyecto: “proyecto y de no ponerlo en riesgo por situaciones personales de animadversión individual. Yo no creo en eso y por es yo sí busco los encuentros con el Canciller, con la jefa de Gobierno, y espero que pronto nos reunamos los tres: La Jefa de Gobierno; también Andrés”.

En otro tema, Monreal Ávila mencionó que tras la reunión con la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, fue cordial y amena. E incluso aseguró que buscará otro encuentro con ella, junto con Marcelo Ebrard.

“Es más, yo había solicitado una conversación con la Jefa de Gobierno y habíamos intercambiado mensajes en las redes, en las plataformas, a través del chat, a través de WhatsApp, y habíamos quedado en reunirnos ella y yo más adelante, y lo mismo hice con Marcelo. Y deseo que nos reunamos los tres: Marcelo, Claudia y yo, aún con los buenos oficios o sin los buenos oficios del Secretario de Gobernación”, indicó.

En otro tema, el senador Ricardo Monreal consideró que el Senado no debe cerrarse a la integración de una nueva bancada en el Senado, pues se trata de una aspiración legítima de los legisladores Germán Martínez Cázares, de Morena; Gustavo Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional (PAN); Nancy de la Sierra del Partido del Trabajo (PT); Alejandra León Gastélum, del PT y Emilio Álvarez Icaza, senador independiente

En entrevista radiofónica, Ricardo Monreal aceptó que la nueva bancada en el Senado jurídicamente no procede, pero hizo votos por buscar la manera de como aceptar su legítimo deseo de agruparse.

En este sentido, el zacatecano explicó que la Constitución establece que: Un nuevo grupo debe de ser al inicio de la Legislatura y debe de ser originado por un partido político con registro. Sin embargo, Monreal reiteró que de manera personal ve con simpatía que se busque un camino para que ellos logren ser grupo.

Monreal subrayó que aceptar la nueva bancada en el Senado es la parte de rescatar el derecho de asociación.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...