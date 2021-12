Monreal no quiere confrontaciones, pero tampoco injusticias

El senador Ricardo Monreal dejó muy claro que por el momento no quiere confrontaciones o enfrentamientos con el gobernador de Veracruz, solo que se deje en libertad a todos los inocentes que de manera ilegal han metido en la cárcel.

Cuando le preguntaron los medios al presidente de la Junta de Coordinación Politica del Senado, si van a acudir al juicio político, dijo que ese tema no lo han hablado al interior de la Junta de Coordinación Politica: “todavía no lo tocamos. No, nosotros queremos ahora sólo buscar que la gente que está inocentemente privada de su libertad pueda recobrar su libertad. Y, bajo ese esquema estamos trabajando. No queremos confrontaciones con nadie; lo único que queremos es ayudar a la gente que sufre”.

Explicó que no considera que sea una represalia por haber abogado por los jóvenes detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad: “es parte de lo que está pasando en Veracruz, pero que nosotros vamos a sostener con seriedad, con prudencia, nuestra lucha contra este tipo de situaciones. No debe de extrañar a nadie”.

Reiteró que el secretario de gobernación se ha mostrado con mucha apertura al diálogo y con respeto al Seando de la República: “el secretario de Gobernación se ha portado amable, diligente; el secretario de Gobernación está actuando con sensibilidad, como un interlocutor y sus buenos oficios son indispensables”.

A pregunta expresa sobre el sabor de boca que le deja el espaldarazo del presidente López Obrador al gobernador de Veracruz, Monreal Ávila respondió: “lo respeto mucho al presidente. Ahí no me voy a meter”.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...