México se apura en la vacunación contra Covid-19, «toco madera para que no haya tercer ola de contagios: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo este sábado que se espera que una tercera ola de Covid-19 no afecte al país, por lo que afirmó que se están “apurando” en la vacunación contra la enfermedad.

“Porque no queremos que se nos presente, no deseamos, y toco madera, no deseamos un repunte, porque hay esa amenaza como está sucediendo en algunos otros países, en donde nosotros vamos para abajo en contagios y ya está una nueva ola en algunos países de Europa, también de nuestra América”, dijo durante la Inauguración del Hospital General de Gómez Palacio en Durango.

Según el más reciente corte de las autoridades de salud, se han aplicado 6 millones 487 mil 170 vacunas contra el coronavirus, pero sólo 811 mil 884 personas han recibido las dos dosis necesarias para conseguir la inmunidad. En total, sólo el 0.64% de población ha sido vacunada.

El mandatario afirmó que para mediados del próximo mes, todos los adultos mayores del país ya estarán vacunados.

“Ya comenzamos con los adultos mayores, porque de acuerdo con las recomendaciones de los médicos así bajaremos la mortalidad de Covid hasta en un 80%. Tendremos vacunados con una dosis a todos los adultos mayores para el 15 de abril” señaló.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que Latinoamérica podría enfrentar una tercera ola de contagios de Covid-19, por la Semana Santa.

Además, a inicios de marzo, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud en México, alertó que las vacaciones de Santa Semana podrían incrementar los casos de Covid-19 si las personas aprovechan la suspensión de clases para viajar.

