México producirá vacuna rusa Sputnik V

El envasado en México de la vacuna rusa contra Covid-19, Sputnik V, comenzará en mayo, informó este miércoles el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (RDIF) tras una reunión de sus directivos con el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

“La producción en México comenzará tan pronto como en mayo”, señaló el RDIF.

En conferencia de prensa desde Moscú, el canciller mexicano sostuvo que el país tiene la decisión y la voluntad de encargarse de la producción del biológico ruso.

«México tiene incluso la decisión, la voluntad, y hemos encontrado buena disposición, para que la empresa mexicana Birmex participe en el envasado y llenado final de la vacuna», dijo Ebrard, acompañado de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Añadió que la autorización en el país de la vacuna rusa fue un acierto.

«Hoy en día se ha aplicado a más de un millón de personas, allá en nuestro país, y los resultados son muy positivos», dijo.

Se espera que más tarde, el funcionario mexicano sostenga una conferencia de prensa para dar más detalles de su viaje a la Rusia.

México registra hasta la fecha 2 millones 333 mil 126 contagios y 215 mil 547 defunciones por coronavirus.

We thank Mexico’s Foreign Minister @m_ebrard for productive meeting on Sputnik V in Moscow! #SputnikV is saving Mexican lives and shows great results on safety and efficacy. Production in Mexico 🇲🇽 to start as early as May ✌️ pic.twitter.com/qBdGtJap07

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 28, 2021