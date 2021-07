Menciona AMLO a Sheinbaum, Ebrard, De La Fuente, Clouthier y Nahle como posibles presidenciales en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no hay «tapados» sino varios posibles candidatos de relevo generacional a sustituirlo al culminar su mandato en 2024.

El mandatario señaló a algunos de los integrantes de la 4 Transformación, incluso de su gabinete, como posibles aspirantes a sucederlo.

“Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle. Hay relevo generacional”, indicó en su conferencia mañanera.

Al ser cuestionado sobre si tiene “un tapado” dijo que en su gobierno es no se dará y fue entonces que se refirió a los nombres mencionados.

«¿Quiénes pueden sustituirme? Primero, hay que tomar en cuenta que es el pueblo el que va a decidir. Ahora, del flanco progresista o liberal hay muchísimos».

Añadió que lo del «tapado» ya es historia, y que eso fue Porfirio Díaz, el creador de está figura, pues era él quien ponía a los gobernadores.

En su conferencia en Palacio Nacional reiteró que es Maderista y por eso no es partidario de la reelección, por lo que al ser el presidente de más edad que ha tenido México, se jubilara en 2024.

«Yo soy el presidente de más edad en la historia de México, el presidente constitucional de más edad, mis adversarios yo creo que tienen razón en eso, de que ya estoy chocheando. Entonces, no me lo permitiría en mis convicciones (reelegirse), soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo y de la no reelección, yo ya voy a terminar».

Es por ello que dijo que quiere avanzar en la transformación del país, para que «en el caso remoto, y toco madera, de que regresaran los conservadores corruptos les costara trabajo dar marcha atrás a lo alcanzado. Por eso me estoy apurando a que queden las bases para la transformación y para el cambio».

Comparte esto: Tweet



Imprimir