Médicos valorarán si me vacuno o debo esperar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tras padecer Covid-19 analizará con sus médicos en que momento se vacunará contra este nuevo coronavirus.

En conferencia de prensa, para dar a conocer el plan nacional de vacunación para adultos mayores; el titular del Ejecutivo dijo que por el Covid tiene protección.

“En estado normal me tocaría cuando se vacune a los adultos mayores de la delegación Cuauhtémoc porque ahí resido en Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución, pero como ya padecí de covid, y me dicen los médicos que me atienden que tengo protección, que ellos tienen que valorar si me debo de vacunar pronto o esperar”.

Aclaró que no se vacunó cuando llegaron las primeras dosis a México porque hubiera sido un acto de influyentismo.

El mandatario dijo que se deben vacunar primero a los adultos mayores que están en las comunidades más apartadas.

“Desde el principio me pareció que iba a significar un acto de influyentismo, el que se vacunara primero al presidente, que tienen que ser distintas las cosas, que había que esperar nuestro turno, si cuando llegaron las primeras vacunas de Pfizer me hubiera vacunado utilizando el argumento, la excusa de que lo hacía para darle seguridad a los adultos mayores o a las personas de que no hace daño la vacuna, pues entonces no me hubiese contagiado, pero se tiene que gobernar con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Ahora vamos a esperar y a todos nos va a tocar, a todos, no va a tardar mucho, porque ya tenemos aseguradas las dosis suficientes para lo más pronto posible”.