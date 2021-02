Médico que acosó a Mariana Sánchez, es detenido

El médico Fernando Cuauhtémoc Pérez, señalado por acosar a la médica pasante Mariana Sánchez, que fue encontrada muerta el 28 de enero, fue detenido luego de entregarse a las autoridades de Chiapas.

Fernando Cuauhtémoc Pérez se grabó mientras se entregaba a la justicia en Ocosingo, y fue detenido y trasladado a Tuxtla Gutiérrez, para seguir el proceso correspondiente por el feminicidio de Mariana Sánchez, que era médica pasante y quien acusó al aprehendido de hostigarla sexualmente.

Fernando Cuauhtémoc Pérez se entregó de manera voluntaria y dejó un video con un mensaje al respecto de los señalamientos que pesan en su contra.

Según el médico que trabajaba con Mariana Sánchez, las autoridades lo comenzaron a hostigar y agredieron físicamente a sus familiares en diferentes propiedades, a partir del feminicidio de la médica.

«Me voy a entregar de manera voluntaria a comparecer a lo que corresponda legalmente, en este tribunal de control y enjuiciamiento para resolver el caso en el que se me está inculpando, para esclarecer la situación que ocurrió en el centro de salud de Nuevo Palestina»

Fernando Pérez aseguró que la fiscal Martha Hernández llamarle pero en vez de eso se enviaron agentes vestidos de civiles y armados para violentar a su familia.

Sin embargo, el médico dijo esperar que el caso se resuelva a su favor. «Habíamos quedado formalmente que me iba a mandar una llamada la fiscal que tomó mi declaración por el caso de la finada doctora Mariana; nunca me llegó ese mensaje; mandaron personajes vestidos de civil, armados arremetiendo a nuestras propiedades, agrediendo fisicamente a toda mi familia. Me tengo a entregar voluntariamente para que ya termine la violencia en contra de mi familia, las persecuciones de manera injusta y esperemos que esto se resuelva de manera favorable a favor de un servidor».