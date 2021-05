MC presenta a Jesús Manuel Scott como relevo de Bours en candidatura por Sonora

Jesús Manuel Scott Sánchez, será el nuevo candidato al Gobierno de Sonora por Movimiento Ciudadano, pero será hasta el próximo jueves el anuncio formal, así lo informó la dirigencia del partido, luego de que Ricardo Bours Castelo anunciará su renuncia la tarde de ayer.

Jorge Álvarez Máynez, secretario General de Movimiento Ciudadano, exigió a Ricardo Bours que formalice su renuncia a la candidatura, que solamente anunció a través de redes sociales, para que el nuevo abanderado pueda participar en el segundo debate oficial que se llevará a cabo este martes 18 de mayo por la noche en Hermosillo a las 19:00 horas (21:00 tiempo de la CDMX).

Quiero exigir públicamente a Ricardo Bours que oficialice su renuncia ante el IEE, para que nuestro candidato a gobernador pueda participar en el debate, porque dio un comunicado hace 24 horas pero no ha tenido la elemental cortesía, dignidad política de formalizar la renuncia ante los órganos competentes, nosotros ya hicimos una designación a través de la dirigencia nacional”, señaló.

.@MovCiudadanoMX decidió no ir en coalición con ningún partido, sino ir en alianza con las y los ciudadanos: nos mantenemos firmes. Hoy con congruencia y principios continuamos la lucha por un mejor futuro para Sonora con @ManuelScott07 como nuestro candidato a gobernador. pic.twitter.com/gNSIytjseB — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) May 19, 2021

Recientemente Jesús Manuel Scott Sánchez entró en suplencia como diputado de representación proporcional, pero renunció al cargo para ser abanderado de Movimiento Ciudadano por el Distrito XVI con sede en Ciudad Obregón.

Me queda claro que he dejado de perseguir un sueño, un anhelo particular de ser diputado, las encuestan ahí están, teníamos un distrito local ganado, pero hoy asumimos el reto porque la política nos queda claro que no es de una sola persona; Cajeme, Hermosillo, Nogales, Magdalena y Guaymas ocupa de todos los ciudadanos y ciudadanas comprometidas con un cambio para Sonora”, declaró Manuel Scott.

Clemente Castañeda, coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, indicó que el próximo jueves anunciarán en Ciudad Obregón a quien será el sustituto de Abel Murrieta Gutiérrez en la candidatura a la alcaldía de Cajeme.

Fue el pasado jueves 13 de mayo en el cruce de las calles Guerrero y California, frente a la Plaza Comercial Tutuli, cuando fue asesinado a balazos Abel Murrieta, exprocurador de Sonora y abogado de la familia LeBarón en el juicio por la masacre de las familias mormonas Landford, Miller y Johnson.

Comparte esto: Tweet



Imprimir