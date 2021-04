Mario Delgado está prostituyendo a MORENA, militancia

El dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, ha dividido al partido a nivel nacional, al vender las candidaturas al mejor postor, es un criminal que ha traicionado violentado a la verdadera militancia.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo ha prostituido el Movimiento de Regeneración Nacional, a tal grado de actuar como un criminal, despojando a la verdadera militancia de participar en la Cuarta Transformación y entregar las candidaturas a la Cúpula del Poder. Manifestaron a unomásuno, militantes provenientes de los estados de Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, quienes mantienen tomada la sede nacional de MORENA, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Agregaron los quejosos, que es un repudio generalizado de la militancia de MORENA, asía Mario Delgado Carrillo, quién ha dado muestras claras, que esta privilegiando intereses ajenos al partido. El encargo le quedo muy grande a Delgado Carrillo, le ha faltado capacidad política para unir a la militancia. La prueba está aquí en la capital de la república, con las constantes manifestaciones, plantones, marchas, para exigir su renuncia inmediata, por traidor. En ese sentido, Silvina Nava Lara, quién también busco dialogar con Mario Delgado en inmediaciones del INE, informo que Mario Delgado, les contesto muy grosero y los guardaespaldas los empujaron, y en el momento que Delgado Carrillo acudía al baño, al pretender abordarlo, le dio un codazo, y la empujo, la gente de Mario Delgado aprovecho para llamaron infiltrados, y que pretendíamos provocarlos, no es verdad porque ya tenemos 76 días en la casona y quisimos hablar con él, al intentarlo se hizo un escódalo terrible, golpearon a varios compañeros y a reporteros.

En entrevista, con Marco Trejo Hernández, aspirante del estado de Michoacán informo, estuvimos en el INE, quisimos hablar pacíficamente con Mario Delgado Carrillo, el se negó rotundamente, porque él no quiere a la militancia, el aborrece a la militancia de MORENA, y por eso exigimos su salida inmediatamente, por ello estamos convocando a todos los militantes del país, para que se tomen todas sedes de MORENA, para que no voten por los “chapulines”, que no voten por las imposiciones, queremos una democracia interna verdadera, si no está en riesgo las posiciones en la Cámara de los Diputados, y está en riesgo el proyecto del compañero presidente, Andrés Manuel López Obrador, Mario Delgado no quiere dar la cara, no quiere que haya justicia, no quiere democracia, el tanto que alega por la democracia, tanto que se está peleando, y deja a un lado a la autentica militancia, sentenció, por lo anterior, menciono que se encontraba en el zócalo, en apoyo a la compañera Verónica García Miceli, aspirante a la presidencia municipal de Atizapan de Zaragoza, estado de México.

Por su parte el Lic. Alfredo Kanter Culebro, menciono que le afecta sobre todo porque se trata de la gente más humilde de buen corazón, en el caso de Quintana Roo, tenemos un denominador común que se llama pobreza, estamos hablando de más de un 50%, esa gente trabajo para que nuestro presidente, llegara a dirigir los destinos de México, toda esta gente están llorando porque hicieron el esfuerzo, para inscribirse como precandidatos, para contender en las diferentes posiciones, que daba MORENA, hicieron el esfuerzo, pagaron transporte, pagaron hotel, pagaron alimentos, para que al final, no los tomaran en cuenta. Esta demanda que estamos haciendo y me uno al movimiento de los verdaderos auténticos militantes y simpatizantes de los 32 estados de la república, y que tiene tomada la sede nacional de MORENA. Me uno como líder, como precandidato, como militante, porque soy una persona que tiene el corazón muy blandito, no gustan las injusticias, y eso que acaban de hacer de que no hayan tomado en cuenta a quienes se inscribieron y están apoyando al presidente es para mí, un asunto de mucho dolor.

En tanto Alejandro Palomo Chávez, miembro del movimiento de bases Obradorista de la 4T, dijo que se une a la resistencia de militantes de todo el país, ya que violaron sus derechos constitucionales y estatutarios, en todas las 7 candidaturas federales y todas las candidaturas de diputados locales, en estos momentos vienen a reforzar las protestas compañeros aspirantes de loa municipios como Tulancingo, Pachuca, Actopan, en el estado de Hidalgo, reitero no estamos de acuerdo, con esas candidaturas, ya que se las entregaron a grupos nefastos, corruptos, ya que compraron todas las candidaturas.

