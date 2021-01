Marcelo Ebrard confirmó que en 15 días se reanudará la entrega de dosis del fármaco Pfizer

Este jueves, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, confirmó que el 15 de febrero la empresa Pfizer reanudará la entrega de vacunas para México.

Así lo expresó el canciller durante una reunión plenaria con los diputados de Morena. Además, recalcó que con la compañía hay un contrato de precompra de 32.4 millones de dosis del fármaco anti-COVID. Y que éstas vendrán a nuestro país directamente desde la planta donde se producen, en Bélgica.

El 18 de enero, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell ya había adelantado que llegarían más dosis de vacunas de Pfizer el 15 de febrero. Esto al explicar la reducción de embarques para que otros países también tuvieran el fármaco.

“En este momento tendremos esta reducción al 50 por ciento y tendremos un diferimiento hasta el 15 de febrero. Los embarques que teníamos programados el 25 de enero, 2 de febrero y 9 de febrero, no llegarán. Los tres embarques que no llegaran como estaba programado, entrarán en un abastecimiento aún mayor, el 15 de febrero. No perdemos vacuna (contra COVID-19), simplemente se retrasa”, detalló el funcionario.