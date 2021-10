Marcela Villegas Silva, títere del gobierno de Cdmx

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Participante de la Central de Abasto de la Ciudad de México, denunciaron a unomásuno qué, Marcela Villegas Silva, actual coordinadora y administradora de la Ceda-Cdmx, monto un gran circo (con negros propósitos), ya qué se convoco a votar para la elección de los nuevos miembros para integraran el Comité Técnico 2021 -2024. Lo grave del caso es que solo participo una planilla, con personas qué están más qué comprometidas a servir de tapete para qué la Villegas Silva, siga tapando y avalando los malos manejos del Fideicomiso con el desvió de poco más de 2,500 millones de pesos anuales (un secreto a voces), recursos que se generan por los contratos de peaje, baños, publicidad, pernocta, basculas, pero además de manejar todas las cuotas que recaudan a través del “Cártel de Normatividad”, por extorsión a los participantes, vendedores ambulantes, además de lucran con cada metro cuadrado, de todos los sectores de la Ceda-Cdmx. En consecuencia miles de millones de pesos, son desviados anualmente, aún cuando las instalaciones de la Ceda-Cdmx, se encuentra en ruinas a falta de mantenimiento.

Villegas Silva (mejor conocida como la mujer del TETRIX, ya que solo se la pasa jugando) quién maneja a su antojo, la Dirección Jurídica, la Dirección Ejecutiva de Normatividad (el Cártel de Normatividad, por su voracidad), la Dirección Ejecutiva de Innovación y Proyectos, (proyectos ninguno, ya que solo busca agua para su molino), la Dirección Ejecutiva de Desarrollo y Atención Integral, no es otra cosa que un “títere de las autoridades”, ya que está en el cargo para generar y desviar recursos, aseguraron de manera categórica, participantes y comerciantes.

Los afectados participantes, quienes cumplen con todas las cuotas y pagos que les exige la administración, pero a cambio no reciben ni un solo beneficio. Los molestos participantes como protesta no se ocuparon en participar en las votaciones para elegir al Comité Técnico, ya que dichas personas, fueron elegidas por la administración y coordinación en turno, elegidos con el único requisito, el ser serviles para seguir permitiendo el saqueó de nuestro fideicomiso a través de los ya conocidos contratos leoninos del peaje, baños, subasta, etcétera, aseguraron los entrevistados. Los resultados de las elecciones son el mejor comprobante qué todos los integrantes de dicha planilla, con una mínima participación, ya que los convocados no representan a nadie, más que a ellos mismos, porque del total de votos no obtendrán ni el 3 % y ese resultado es porque están personas están coludidos, con la autoridad de la Ceda-Cdmx, y no representan los intereses de los participantes del Fideicomiso. De igual forma los inconformes mencionaron, que es muy importante aclarar qué a través de la convocatoria para la renovación del Comité Técnico, una de las clausulas tiene el objetivo de coartar el derecho, a muchos participantes de votar y ser votados, tan solo por tener demandas en contra del Fideicomiso, por denunciar y estar en desacuerdo por todos los desfalcos y desvió de recursos, conocidos por todos. Si se les pregunta a los integrantes del nuevo Comité Técnico, ¿si tienen una propuesta, para mejorar toda la problemática del mercado?, la respuesta es no, porque no existe, ellos solo van a ver qué agarran, haber que les toca , todos sobre el “Cochupo”, concluyeron.

