Mandos policíacos protestan por tráfico de influencias

Mandos y personal de tropa de la policía y bomberos de la Cdmx, manifestaron, su malestar, por la corrupción y el tráfico de influencias, en la policía.

Por Raúl Ruiz-Miguel Celaya/Reporteros.

Decenas de manifestantes entre ellos policías activos, jubilados y bomberos denunciaron entre otras irregularidades, que en la Caprepol en perjuicio de los uniformados. Como la falta de las primeras pagas ordinarias para pensión por más de un año, falta de presupuesto para viudas y viudos por Covid-19 y no Covid, recortes para préstamos a plazo corto, pago de re tabulaciones, falta credencialización, falta de entrega de recibos a pensionados.

Por otra parte en entrevista de unomásuno con mandos de la Policía Bancaría e Industrial (PBI), por este conducto le mandaron un mensaje a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le mandaron decir, no quites a tu familiar director hoy de la PBI pero si audítenlo, debe existir una comisión que evalué y por votación permita acciones y movimientos de personal, mas las de nivel, mismas que él está entregando a todo su club de amigos; descalificando y quitando a gente de carrera tanto operativos como administrativos que no sirven de nada y todo lo que el sr pone no le funciona, solo vea a los jefes de oficina de departamento, jefes de sector, gamas etc. Sin estudios, ni preparación y menos estudios (que él lo justifica diciendo que eso de nada sirve).

Las notificaciones de ascenso hasta de inspector general que dieron hace unos días a los elementos asignados en gobierno y en la SSC solo voltea, Claudia no finjas ceguera ni demencia, a este puma quien es para determinar no dar los vales de pavo y de los jefes de oficina, departamento, jefes de sector, estos vales traen número de empleado y nombre, además eso se les cobra a las empresas, eso los gestionaron desde hace varios, años los jefes veteranos de la PBI y sino que lo justifique ante los empresarios y elementos porque eso es robo, fraude, abuso de confianza, autoritarismo, inquisidor,

Que entienda Puma, que eso no lo genero él, porque tan solo tiene un año en la Policía Bancaría e Industrial y solo ha generado descontento generalizado, a él quien lo audita, a él habría que aplicarle también indicadores y que nos justifique, a los mandos que nacimos en la PBI, del porque tantas determinaciones de quitar y mover a gente “a lo pendejo”.

El creé saber de operación y administración policial y no sabe nada, sus flamantes amigos del jurídico y su inseparable de normatividad, no le justifican nada, poco falta para cerrarle el CG y no dejarlo pasar hasta que justifique todo, y todavía faltan 98 millones de uniformes que las empresas ya pagaron donde quedaron, los presupuestos para mantenimiento y compra de unidades, equipo de seguridad, para el inmueble corporativo.

Además de todas las prestaciones que generan las vacantes, parte de los AMES, etc. Es un “pinche robadero”, y tu Claudia crees que todos los elementos de la PBI están muy a gusto con “tu Puma”, reúnenos a los mandos viejos del área administrativa y operativa y te darás cuenta de todas las mamadas que ha estado haciendo, el habla de derechos humanos cuando no sabe respetar, el habla de corrupción cuando el mismo la corrompe y el habla de ser líder para ser tu títere y hacer de la PBI la caja chica.

Claudia ya voltea a ver, ya nos fastidio en tan solo 1 año, va a acabar con lo poco que queda de la PBI, urge que la Asamblea de Representantes, Diputados, Senadores, investiguen donde queda toda la ganancia que genera PBI aquí no nos dan ni un pinche peso el gobierno de la ciudad, pero si te exigen como si fueras de la SSC, concluyeron.