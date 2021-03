Mando de PBI Juan Manuel Vázquez Márquez ordenó agresión a periodistas, en marcha 8M 

Juan Manuel Vázquez Marquéz, el día 8 de Marzo aún ostentaba el indicativo Hércules y tuvo bajo su mando a 750 compañeras, entre ellas las uniformadas que agredieron a las periodistas.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

De acuerdo al testimonio de mujeres policía, adscritas a la Policía Bancaria e Industrial (PBI), fue el subdirector, Lic. Juan Manuel Vázquez Marquéz, que el día 8 de Marzo aún ostentaba el indicativo Hércules, y tuvo bajo su mando a 750 compañeras, mismas que fueron coordinadas por este señor, dijeron, y que dentro de la frecuencia interna de PBI se escucho al mando dar la orden de retener a las periodistas Graciela López, de la Agencia Cuartoscuro; Sashenka Gutiérrez, de EFE Noticias; Gabriela Esquivel, del Diario 24 horas y Leslie Pérez de El Heraldo de México, reteniéndolas en el interior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuando se trasladaban para realizar la cobertura de la marcha #8M2021, y estuvieron privadas de su libertad, por varios minutos.

Las informantes señalaron a unomásuno que la tropa está indignada, por lo sucedido, ya que las compañeras que se vieron involucradas en el incidente, tan solo cumplieron ordenes del mando, por lo que fueron sancionadas, en tanto al responsable de car la orden lo premiaron al nombrarlo, director de Supervisión y Evaluación Corporativa, ahora con el indicativo “Poseidón”. Algo verdaderamente increíble, que luego de actuar con dolo en contra de las comunicadoras, sea premiado.

Cabe señalar que la manifestación, de las mujeres fue con el único propósito de terminar con la violencia de género, pero resulta que dicho ordeno reprimir a las comunicadoras, en plena manifestación feminista. Por tal motivo las mujeres policías, inconformes con lo que está sucediendo al interior de la PBI, por este conducto están solicitando, se llame a cuentas al mando, Juan Manuel Márquez, el principal responsable de los acontecimientos, de todos conocidos.

Las denuncias en contra del mando ahora con indicativo “Poseidón”, no paran ahí, también en redes sociales circulan denuncias, donde describen el actuar de Juan Manuel Vázquez Márquez, donde elementos de tropa le informan al jefe “Álamo”, que no habían pasado 24 horas del nombramiento de Vázquez Márquez y ya estaba abriendo el hocico, diciendo, que ese puesto era gracias a los domingos, que ahorro cuando le daba el un ex jefe de gobierno. Por lo que alertaron al jefe “Álamo”, con una trayectoria impecable, siempre PBI, no le de toda la confianza a Vázquez Márquez, ya que este personaje, fue gente de del ex secretario Mondragón, y que por acciones de deslealtad, fue congelado por muchos años, además de que es un secreto a voces que Juan Manuel Vázquez, aún no se repone al 100% del alcoholismo en que cayó por años, todo el personal sabe que este acude al doble “AA”, de la calle de Humbolt 44 colonia centro, por su adicción al alcohol.

Temas que no se tocaron por la tropa debido a que su política de esta gente era el amenazar de muerte a sus subordinados.

Oro dato relevante que proporcionaron las afectadas, es que Juan Manuel Vázquez Márquez ahora indicativo “Poseidón”, fue el actor intelectual y el que financió las movilizaciones en contra del ex director de PBI, José Arturo Blanco, que ostentaba el indicativo “Puma”.

En otros mensajes la tropa le manda otro mensaje directo a Vázquez Márquez, usted fue chuta, póngase las pilas y realmente trabaje, porque para ese se le paga y además de no perder armas en servicio y qué bueno que ya este en el quinto paso, y haya dejado a un lado el alcoholismo, solo le falta dar lo mejor de usted, porque, también se vale las segundas oportunidades y si le están dando la confianza, no vuelva a morder manos, concluyeron.

