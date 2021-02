Mafias se apoderan de edificios del centro histórico de la Cdmx

Redacción.

Defraudadores profesionales, integrantes de la Unión Tepito, así como una periodista con argucias ilegales buscan quedarse con edificios ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México, mismos que valen millones de pesos. Un grupo tripartita compuesto por un elemento de La Unión de Tepito, Martín Rebolledo; un presunto estafador profesional, José Luis Moya y una periodista de Televisa, Fátima Monterrosa son el azote de vecinos de la calle de Cuba número 78 quienes con argucias delincuenciales quieren apropiarse del citado predio. Denunció a unomásuno el administrador del edificio, el señor Mario Ramírez Díaz, quién ya presento la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, donde se inicio la carpeta de investigación es CI-FICUH/UAT-CUH-4/UI-S/D/000028/02-2021.

De acuerdo a los vecinos, 24 en total, y a nombre de ellos el administrador del edificio Mario Ramírez Díaz afirman estar temerosos “debido a que en cualquier momento los integrantes del grupo delincuencial La Unión de Tepito lleguen a desalojarlos de sus viviendas debido a que el trabajador de la comunicadora Fátima Monterrosa recalca que es miembro de la citada organización”.

Eso lo podemos comprobar debido a que durante la agresión que sufrí junto con mi hijo Fermín pudimos grabar un video donde se observa y se escucha como el presunto delincuente nos amenaza, tira el teléfono de mi vástago de un manotazo y pide que no nos metamos con él “porque soy el trabajador de Fátima Monterosa”. Este sujeto que también es ex policía cuenta con una serie de carpetas de investigación y no le hacen nada. ¿Acaso la Fiscalía que dirige Ernestina Godoy espera que haya un muerto? ¿Qué la Unión de Tepito por medio de este sujeto que responde al nombre de Martín Rebolledo nos maten, nos quiten nuestro patrimonio?, dijeron los afectados.

En ese sentido el administrador aseguro, que con base a ese contubernio Monterrosa-Rebolledo , la comunicadora no paga el mantenimiento desde hace varios meses , además agrede verbalmente a los vecinos y utiliza palabras altisonantes en contra de nosotros e incluso ha dicho “no se metan conmigo, soy muy influyente y estos departamento serán nuestros”, dijo.

Cabe señalar que su trabajador e integrante de La Unión de Tepito con tácticas gansteriles como las que aplica en Cuba 78 se ha ido apoderando de un edificio ubicado en Belisario Domínguez número 43 con el apoyo de Claudia Morales. Otras de las situaciones que inquietan a las 24 familias de República de Cuba 78 “es que José Luis Moya tiene monitoreado todo el edificio, es decir hay cámaras por todos lados y el monitor lo tiene en su departamento por lo que sabe todos los movimientos de los vecinos es decir entradas, salidas, cuánta gente vive, que hacen etcétera.

Por lo anterior presentaron ya una denuncia ante la Fiscalía General de la República en la que están involucrados Martín Rebolledo, Fátima Monterrosa y José Luis Moya Moya la carpeta de investigación es CI-FICUH/UAT-CUH-4/UI-S/D/000028/02-2021. Finalmente aseguran que buscarán en el Congreso de la Ciudad al presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez; así como al titular de la Comisión de Derechos Humanos, Antonio Temístocles Villanueva Ramos “porque no confiamos en la Fiscalía General de Justicia que preside Ernestina Godoy”.