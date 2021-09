LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO: RETOS Y PERSPECTIVAS

Al concluir el proceso electoral del pasado 6 de julio, también se restituye la Cámara de Diputados local, dando pie a la LXI Legislatura del Congreso del Estado de México. La nueva Legislatura dio inicio el 5 de septiembre de 2021 y por ley concluirá el 4 de septiembre de 2024, ejerciendo durante la última etapa del gobernador Alfredo del Mazo Maza.

La LXI legislatura estará integrada por 45 diputados electos por el principio de mayoría relativa y 30 diputados por representación proporcional. El partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, será la primera fuerza parlamentaria en el congreso mexiquense con 29 diputados, seguido por el PRI con 23 diputados, el PAN con 11; el PRD y PT contarán con una representación de 3 diputados y el PVEM, el Partido Nueva Alianza estado de México y Movimiento Ciudadano tendrán 2 diputados respectivamente. Es importante señalar que los partidos políticos tales como el PES, RSP y Fuerza por México no alcanzaron una representación en el Congreso Local, al no alcanzar el tres por ciento de la votación para mantener su registro y el Partido Encuentro Social perderá su representación.

Lo interesante de esta nueva configuración de la Cámara local, será, el cómo se dará el ajedrez parlamentario.

Con la nueva reintegración de la Cámara de Diputados del Estado de México, en comparación con la anterior Legislatura, MORENA tiene un importante retroceso en los cargos de representación popular, ya que pasa de tener 38 diputados a 29; es decir 9 diputados menos; el PRI pasa de tener 12 a 23 diputados (11 más), el PAN pasa de 9 a 11 diputados, solo por mencionar algunos.

Por otro lado se puede señalar que el Congreso mexiquense quedará dividido; por si solos las fuerzas parlamentarias no alcanzarían ser mayoría. En un primer análisis, se podría señalar que de seguir la coalición PRI, PAN, PRD (ahora una posible alianza parlamentaria), sumarían 37 votos de 75, en cualquier caso de votación, no alcanzarían la mayoría, por cualquier principio de votación. La alianza MORENA, PT, MC, sumarían 34 de 75 posibles votos, es decir tampoco sería mayoría. De configurarse dichas alianzas parlamentarias, los diputados que no pertenecen a ellas como de Nueva Alianza estado de México, y Partido Verde Ecologista Mexicano, tendrán los votos decisivos para alcanzar cualquier mayoría.

Los retos para los coordinadores parlamentarios, incluyendo al propio gobernador Alfredo del Mazo Maza, será sumar a los diputados del PVEM y Nueva Alianza. Las preguntas serían:

¿Hacia dónde se inclinarán, estos diputados locales del PVEM y Nueva Alianza?

¿Qué nuevas alianzas se configurarán en ámbito parlamentario?

El ajedrez político parlamentario, está por comenzar.

Opinión de Adrián López Rivera.

Sociólogo egresado de la FES-A / UNAM y analista político.

