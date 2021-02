Luchador es hospitalizado por COVID-19

Carlos Santiago Espada, mejor conocido como Konnan, se encuentra hospitalizado luego de presentar problemas en los riñones, los cuales se derivaron tras contagiarse de Covid-19.

Días atrás el luchador cubano se contagió de coronavirus, el cual lo llevó a presentar problemas renales, pues sus riñones se vieron perjudicados. Cabe mencionar que en 2007, Konnan recibió un trasplante de riñón.

El gladiador tuvo que ser internado tras la gravedad de su salud, aunque por fortuna, durante las últimas horas ha ido evolucionando favorablemente.

«No conozco todos los detalles, pero sé que está hospitalizado y es un problema renal. Es bastante serio y probablemente haya más en la historia, pero no tengo todos los detalles. No me suena nada bien en lo que respecta a toda la situación, pero eso es realmente todo lo que sé. Es bastante serio», mencionó Dave Meltzet.

Con 57 años de edad, Konnan luchó por su vida en los últimos días, pero parece que todo comienza a mejorar; incluso, el cubano podría ser dado de alta entre hoy y mañana.