Lucha sector cultural por sobrevivir a la pandemia

En México, el mundo artístico y cultural resiste a la pandemia, los recortes salariales y despidos, con muy escasos apoyos.

Desde el inicio de la pandemia, en México se suspendieron los eventos artísticos y culturales. Escenógrafos, curadores, músicos y directores de museos se enfrentan a despidos, recortes salariales y cierre de sus espacios de trabajo. Ello llevó a la gente del gremio a buscar ingresos económicos en otros sectores. Algunos pintan casas, venden comida de temporada y ofrecen sus servicios como cargadores en mudanzas. Muchos se han catalogado como «mil usos” con tal de ganar dinero y pagar las cuentas.

«Pedí una bici prestada y me enlisté como repartidor en una aplicación”, dice un joven actor de teatro que prefiere el anonimato, ya que teme dañar su imagen pública y no ser recontratado. «Intenté dar clases en línea, pero la gente prefiere que sean presenciales. Desde abril me mudé con mis papás para no gastar en renta; viví de mis ahorros, pero se terminaron”.

Aunque existen algunos proyectos, sobre todo en línea, en su mayoría son temporales y no le permiten al sector cultural tener un ingreso sólido.

«Estamos en terapia intensiva”, dice Dolores Beistegui, Directora General del Papalote Museo del Niño.

El Papalote Museo del Niño lleva 27 años abierto y 22 millones de personas lo han visitado, por lo que se consolida como uno de los espacios más emblemáticos del país. «El museo es muy importante para la infancia, no podemos permitir que cierre.