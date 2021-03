Llegan a acuerdo AMLO con Odebrecht

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se llegó a un acuerdo con la empresa constructora Odebrecht para modificar el contrato que hizo en pasadas administraciones, y evitar que el tema sea llevado a tribunales.

Al iniciar su conferencia mañanera indicó que el gabinete de seguridad de este miércoles, duró más tiempo por la cantidad de temas tratados, para luego informar que se realiza el análisis de las empresas con contratos “leoninos” para modificarlos.

“Se llegó a un acuerdo con la famosa empresa o sus socios Odebrecht. ¿Sí saben de esta empresa no? Que es famosa porque sobornaba en países que llevó a la cárcel este procedimiento, para decirlo amablemente, eso es irregularidades, a presidentes de naciones y funcionarios del más alto nivel”.

Incluso dio a conocer que la empresa forma parte de las indagatorias realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre corrupción de quienes permitieron estos contratos.

“Y en el caso de México esta empresa también, es parte de las investigaciones que tiene la Fiscalía General de la República. El propósito nuestro ha sido no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y procurar recuperar todo lo que se pueda, que se repare el daño. Por eso hemos revisado contratos que se hicieron que consideramos leoninos, que se firmaron para que particulares nacionales y extranjeros hicieran jugosos negocios al amparo del poder público”.

López Obrador enfatizó que se debe castigar estos abusos y se modificarán contratos.

“Entonces, hay que castigar a quien te permitió que hicieras eso y lo estamos haciendo y hay denuncias y la Fiscalía General de la República va a resolver, pero, al mismo tiempo, vamos a llegar a acuerdos, repara el daño y puedes seguir con tu empresa, en condiciones de justicia, de legalidad. Y en ese tiempo tú firmaste un acuerdo con el Gobierno leonino, es decir, perjudicial para el pueblo de México y lucrativo para tu empresa, no se puede llamar ni siquiera negocio, no se trata de una ganancia razonable, sino de una apropiación indebida del presupuesto”.

De esta manera se habla primero con este tipo de compañías para llegar a un acuerdo, tras hacerles ver que sus contratos con otros gobiernos son abusivos, y para evitar ir a tribunales internacionales, de los cuales dijo López Obrador no se sabe si sean justos.

“Entonces, hemos optado por hablar con todas estas empresas y decirles: hubo un tiempo en que les permitieron cometer atrocidades, abusos, actos de corrupción, eran los tiempos del soborno, del moche, ya eso terminó. Entonces, quizá también optando por llegar a arreglos, a acuerdos, siempre y cuando sean benéficos para la hacienda pública y no irnos a tribunales. En estos casos hay en la práctica de ir a tribunales internacionales y eso lleva mucho tiempo y no sabemos si en esos tribunales internacionales se actúa con rectitud. A costa del presupuesto, que es dinero del pueblo, nos robaban a todos los mexicanos, nada más que hay algunos que todavía no se dan cuenta, hay que avisarles, hay que mandarles telegramas, ahora correos electrónicos”.