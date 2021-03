Llama AMLO a FGR «buscar reparación del daño» en hechos de corrupción en caso Rosario Robles

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó la mañana de este viernes a la Fiscalía General de la República (FGR) a “buscar la reparación de daño” en los casos donde se comprueben hechos de corrupción.

Al ser cuestionado sobre el acuerdo que Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), habría planteado donde se declararía culpable con una sentencia de 6 años de prisión y sin reparación de daño, el mandatario dijo que será la FGR quien tome la decisión.

Sin embargo, planteó a la FGR que “se recupere, sino todo lo que se robaron (…) que se consiga lo que se pueda”.

“Ahí vamos a seguir luchando para que no sea el 1%, hay que seguir aumentando, para que regresen lo robado, claro con transparencia y legalidad”, dijo durante su conferencia matutina.

El pasado 26 de febrero, Robles se negó a la reparación del presunto daño ocasionado por el desvío de recursos ocurrido durante su gestión.

La FGR le exigía a la que fuera funcionaria durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto una reparación por 5 mil millones de pesos, monto que se habría desviado a través de convenios con universidades públicas, y por el que se le acusa de omisión.

La defensa de Robles no aceptó la reparación por no contar con el recurso que se le exige. Argumentó que la acusación de quedárselo o robarlo no es directamente contra ella.

El pasado 10 de febrero, la FGR desistió de acusar a Robles por el caso de la Estafa Maestra. Durante la audiencia intermedia, la fiscalía informó al juez que llegó a un acuerdo con la defensa para obtener un procedimiento abreviado.

Comparte esto: Tweet



Imprimir