Liberan a Eduardo “N”, presunto agresor sexual de Daniela Berriel

Daniela Berriel y su padre aseguran que Eduardo “N”, vinculado por abuso sexual contra la joven, obtuvo su libertad este viernes

Eduardo “N”, presunto abusador sexual de la actriz y modelo Daniela Berriel, obtuvo presuntamente su libertad luego de haber sido vinculado a proceso por el delito de abuso sexual contra la joven.

Así lo aseguró la propia víctima en sus redes sociales.

“Quiero ser yo la que les informe que ayer por la tarde el juez le otorgó la libertad al hombre que me violó, Eduardo Ojeda Franco, dándole la oportunidad de huir de la justicia”.

Añadió que se encuentra “con la frente en alto, sabiendo que hice y estoy haciendo lo correcto”.

La información también la confirmó el padre de Daniela, Mario Berriel, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales este viernes.

“Soy el padre de Daniela quien fue violada en Acapulco por Eduardo Ojeda Franco, nieto e hijo de los principales dueños de GRUPO INFRA y que fue vinculado a proceso el mes pasado. Le informo que ayer, sorpresivamente el Juez lo dejó en libertad”.

Eduardo “N” fue capturado el pasado 7 de marzo y días después vinculado a proceso tras una denuncia presentada por la víctima, quien lo acusó de haberla violado frente a su expareja, Gonzalo Peña.

La actriz narró que el día de la agresión se encontraban de viaje en Acapulco, cuando su entonces pareja y Eduardo comenzaron a sugerirle hacer un trío sexual, pero ella se sintió incómoda y prefirió irse a dormir.

Sin embargo, los dos sujetos comenzaron a acosarla sexualmente aprovechando que se encontraba acostada y en estado de ebriedad.

“Fui a mi cuarto, me acosté, no pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Me paré y había un sillón enfrente de las camas, me acosté, el único que me empezó a seguir fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”.

Tras varios intentos, Eduardo consiguió violarla bajo la complicidad de Gonzalo Peña.

“Me quedé dormida, desperté porque ya me estaban penetrando, me estaba violando Eduardo. Cuando me di cuenta de que era él entré en shock… Me hice bolita al lado de Gonzalo, ya estaba despierta y si él quería seguir violándome iba a tener que usar su fuerza, se acercó y me jaló”.

A la fecha, Gonzalo Peña es buscado por la justicia mexicana tras la orden de aprehensión girada en su contra por la Fiscalía General de Justicia de Guerrero. En días pasados, el abogado de la víctima sugirió que el sujeto podría permanecer escondido en España.

