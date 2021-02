Lenta, pero inexorable muerte del STC-Metro

Los trabajadores carecen de todo, menos de entrega

Por ROBETO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

Tras denunciar que la dirección del Sistema como la Fiscalía General de Justicia no tomaron en consideración a la experiencia y capacidad de los trabajadores del STC-Metro en los peritajes del incendio que prácticamente terminó con el sistema de control del vital servicio, el dirigente del Sindicato de Trabajadores del mismo, Fernando Espino Arévalo, sostuvo que los integrantes del mismo laboran “casi a ciegas” al no contar con equipos y materiales adecuados, además de que los que están en servicio son obsoletos.

Al confirmar que la mañana de este lunes se reinició el servicio en la Línea Tres con 10 de los 40 trenes que regularmente circulan la misma, el líder sindical hizo un llamado a los usuarios del mismo a efecto de que tomen conciencia de la problemática que enfrentan los trabajadores y en su caso coadyuven a presionar a la directiva del sistema para que se tomen las medidas necesarias para el buen funcionamiento del servicio y se garantice su seguridad. “En cualquier momento, debido a lo deteriorado del equipo, el servicio podría volver a suspenderse”.

Espino Arévalo expuso que en la Línea Uno hubo necesidad sacar del servicio a cinco de los 15 trenes que cubrían la ruta para probar los transformadores que surten de energía eléctrica a los convoyes y que los mismos son obsoletos y funcionan gracias a la experiencia y dedicación de los técnico y expertos del Sindicato, quienes a pesar de probada eficiencia no fueron tomaron en consideración en el peritaje que a “puerta cerrada” llevan directivos y la FGJ de la capital del país.

De igual forma demandó a los millones de usuarios del Sistema confiar en los trabajadores sindicalizados, quienes se la “están jugando” con todo con la finalidad de que el servicio sea lo mejor posible. En diversas entrevistas, explicó que de hecho las Líneas Uno y Tras trabajan a lo sumo al 25 por ciento de sus capacidades debido a lo vetusto de los equipos, algunos de ellos hasta con 50 años de existencia, y destacó que los nuevos que no ha habido capacitación para los trabajadores sindicalizados en torno a los equipos nuevos que se han adquirido por parte de la dirección.

Denunció que sus representados no cuentan con los equipos que les permitan realizar una mayor y mejor labor e incluso no se les proporcionan cascos y botas. “Trabajamos con todas las dificultades del mundo, pero ello no ha impedido, no impedirá que los trabajadores se la jueguen en pro de los usuarios, quienes merecen un servicio de primera, que les es negado por el desconocimiento de los directivos, mientras que los compañeros ponen, ante todo, sus capacidades, experiencia y profesionalismo en el mantenimiento en servicio de un equipo obsoleto y caduco, como lo son la telemetría y señalizadores, por citar algunos rubros, en los que también figuran el pilotaje automático y, el seguimiento de tresnes y el sistema de pantallas, el que la mayor de las veces se “congela” o bien deja de funcionar.

Tampoco de cuenta con equipo de seguridad, pero por servir a los usuarios nos la jugamos por ellos, quienes deben confiar en que cualquier hecho que pidiera representar algún peligro mayor para su seguridad será denunciado, acción que es reprobada por la dirección del Sistema, el que de hecho están en total abandono y en manos de personas que desconocen por completo el funcionamiento del Sistema, el que es vital para la transportación de millones de usuarios.