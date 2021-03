Legionarios de Cristo publicaron datos de 27 curas que abusaron de 170 menores

La congregación católica de los Legionarios de Cristo publicó esta tarde los nombres de los 27 sacerdotes que desde 1941 a 2020 cometieron abusos sexuales en contra de menores de 20 años, la mayoría de las víctimas eran niños de entre 11 y 16 años de edad.

De los sacerdotes abusadores reconocidos por dicha congregación en este periodo de tiempo, 17 son mexicanos y pertenecen al informe que se había hecho público correspondiente a los años 1941 a 2019.

En la actualización del informe «Verdad, justicia y sanación 2020», se agregaron 7 denuncias por presuntos abusos a menores, acusando a sacerdotes no incluidos en el Informe 1941-2019. Estas denuncias se refieren a hechos sucedidos entre 1970 y 2020.

La congregación argumentó que dos denuncias no fueron sustanciadas, una por falta de información y otra por un despacho independiente y un comité de revisión; 4 se encuentran en fase de investigación previa canónica; y uno más está en espera de las indicaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre un eventual proceso canónico. No tiene ministerio sacerdotal público.

«Por tanto, a fecha 22 de marzo de 2021, la cifra total de sacerdotes legionarios de Cristo de los que consta que han cometido abuso sexual contra una persona menor de 18 años es de 27», señala el reporte.

Además, se reconocen a 170 niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de los abusos sexuales cometidos por estos 27 sacerdotes; la mayoría fueron niños y adolescentes de entre 11 y 16 años. De ellos, 60 fueron víctimas de Marcial Maciel, fundador de la congregación, y cuyos casos se habían reconocido en 2019.

De estos 27 sacerdotes abusadores, 17 son mexicanos y cometieron sus crímenes en el periodo cometido entre 1941 y 2019; en la actualización que se presenta, no se incluyen nuevos casos de sacerdotes mexicanos.

«Se hacen públicos los casos de abuso sexual de menores en los territorios de México Centroamérica y Norte de México de quienes consta, por condena canónica o civil, que hayan abusado de un menor de 18 años o de los que consta, con certeza moral equiparable a la certeza requerida para una condena canónica o civil, que han abusado de una persona menor de 18 años, aunque no hayan sido juzgados civil o canónicamente», señala el comunicado que emitió la congregación.

En 2020, cuando se dio a conocer el primer informe, se había reconocido la investigación a 33 sacerdotes; sin embargo, para esta actualización se desestimaron 6 casos por argumentos como que no se pudo confirmar abuso sexual a niños, niñas o adolescentes; que en uno de los casos referente a un sacerdote fallecido, la persona que denunció reconoció que no se trató de abuso sexual; en 3 casos la investigación no ha concluido y no son miembros de la congregación (uno por fallecimiento).

De los 27 que sí se reconocen, «16 siguen en la Congregación (uno de los cuales ha sido removido del estado clerical), 4 han fallecido, 6 han dejado el sacerdocio y la Congregación, uno ha dejado la Congregación», señala el reporte.

«De los 16 que siguen en la Congregación, 15 no tienen ministerio sacerdotal público; uno tiene ministerio restringido que excluye pastoral con menores».

De los 27, sólo dos fueron condenados en un proceso penal; y 5 fallecieron sin ser juzgados ni por las autoridades civiles ni por las canónicas. Los otros 20 no han sido juzgados en lo civil.

Por la vía canónica, es decir la religiosa, la congregación asegura que ha sido sancionados 16 sacerdotes; sin embargo, no especifica de qué manera. De los 11 que no fueron sancionados: 2 murieron sin ser juzgados; 8 están en «procedimiento canónico», y a uno más se le dispensó el juicio, «Se ha solicitado a la Santa Sede considerar el levantamiento de la prescripción de ocho de estos casos para que puedan ser juzgados».

