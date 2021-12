Las mañaneras no deben usarse para golpes políticos ante proceso electoral: AMLO

El presidente Andrés Manuel López, pidió que, ante el proceso electoral del próximo año en seis entidades, no se haga uso de las conferencias mañaneras para hacer golpeteo político.

“Aprovecho también para decir que en esta temporada, como vienen elecciones en Hidalgo, en Quintana Roo, Oaxaca, Tamaulipas, Aguas calientes, Durango… pues siempre hay lo que se conoce coloquialmente como grilla; entonces que ustedes tengan cuidado para que los competidores no utilicen este espacio para hablar mal de sus rivales o adversarios o los otros precandidatos, no nos metamos en eso”.

Al ser consultado, López Obrador hizo tal aseveración sobre el senador de Morena, Julio Menchaca, y el uso que hizo de un avión privado para acudir a la toma de protesta de Sinaloa, Rubén Rocha.

En su conferencia matutina de este lunes, solicitó a los reporteros que acuden, no hacer mal uso del foro que significan las mañaneras para hacer linchamientos políticos.

“Y que si hay una denuncia formal presentarla a la fiscalía, pero que no nos metamos en la cuestión electoral porque se afecta, se degrada este espacio –la conferencia mañanera-, este dialogo que tiene muy buen nivel por ustedes porque aquí se ventila todo, no hay censura se hacen denuncias pero con limites, siempre buscando que haya pruebas que no haya linchamientos políticos en contra de nadie, pero esto es un foro, no es para presumir pero entre todos hemos logrado que sea el foro más visto por los mexicanos están pendientes de todo lo que pasa en la mañanera nada más cuidar eso”, pidió.

