Las acusaciones contra el diputado Huerta, un ataque a la 4-T y MORENA; soy inocente

Mientras familiares del adolescente que presumiblemente fue abusado sexualmente por el diputado poblano Benjamín Saúl Huerta se queja de la que las autoridades ministeriales citadinas dilatan la procuración de justicia y de hecho han dejado de realizar pruebas periciales que podrían se determinantes para esclarecer totalmente los hechos, el legislador sostiene que las imputaciones en su contra con una campaña para desprestigiar la 4-T, el Movimiento de Regeneración Nacional y su persona. Es una infamia la que se está cometiendo, puntualizó el servidor público.

Huerta, quien permanece oculto, en espera de que sus representantes legales realicen todas las acciones que según él le permitirán acreditar de manera fehaciente su inocencia, califica como calumniosas, infundadas e infames las acusaciones hechas por los padres del menor presuntamente afectado, niega de manera categórica haber abusado del jovencito y sostiene que la trama en su contra se debe a que la mafia del poder pretende desprestigiar tanto a la Cuarta Transformación como a MORENA, utilizándolo para tal efecto.

No hay un solo elemento en la carpeta de investigación que sustente las acusaciones en mi contra, subraya el diputado poblano, quien en entrevista exclusiva con el periodista Juan Francisco Rocha afirmó estar dispuesto a hacer frente a lo que él llama calumnias, las que ante la opinión pública parecen señalarle como culpable de un delito que no cometió, el que le fue imputado de manera premeditada.

El diputado Benjamín Saúl Huerta dijo ser víctima de un linchamiento mediático en su contra, luego de que fuera acusado de abuso sexual contra menores, y aseguró que la carpeta de investigación en su contra no cuenta con un solo elemento que apunte a su culpabilidad. Sin embargo, aseguró que afrontará las responsabilidades “si es que las hubiera”. “Esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder, que se genera en contra mía pero también en contra del partido, en contra de la Cuarta Transformación, ya que me sembraron, me crearon, toda esta circunstancia que me hace parecer como culpable”, dijo.

Aseveró que ha sido objeto de un linchamiento mediático, en el que no se analizaron las circunstancias de las acusaciones, las que fueron cronometradas minuto a minuto e incluso grabadas. Es sumamente raro que el joven haya narrado con exactitud de tiempo los supuestos abusos, que su madre, a la que llamó a las seis de la mañana, haya grabado la conversación y otros aspectos que no “cuadran” con los hechos, los que, insistió, fueron fabricados por la supuesta víctima y sus familiares, quienes “se prestaron a la infamia”.

Rechazó que haya drogado al joven y mucho menos abusado de él, además de que a éste no se le practicaron varias de las pruebas periciales a que tuvo que ser sometido. En el mismo sentido se quejaron los parientes del “secretario” del legislador, quienes afirman que les han mantenido en instalaciones ministeriales hasta 15 horas para que finalmente no realicen ninguna diligencia.

