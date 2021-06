“La Negra” envía cartas a jueza de EE.UU. para solicitar reducción de condena

La defensa de Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra”, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), envió una serie de cartas a la jueza asignada a su caso, Beryl A. Howell, para pedir la reducción de su condena; incluso algunas fueron escritas por la madre y el hijo mayor de la inculpada.

En las tres misivas se detalla lo que Oseguera González ha padecido en prisión y lo que les ha representado estar separados como familia.

En una las misivas se lee: “Sin visitas familiares, falta de servicios básicos como lavandería o cuidado del cabello y sin recreación exterior por más de un año debido al COVID-19 hace que la encarcelación sea casi intolerable…yo sola trato de mantenerme ocupada, pero hay muchas veces que me quebranto. Me encuentro hablándole a mis fotografías y conmigo misma. A veces siento que voy a perder mi mente…estar sola me ha hecho sentir triste y enojada conmigo misma por las decisiones que he tomado…Esta ha sido una de las experiencias más duras de mi vida. He estado separada de mis hijos…es por esto que hoy pido perdón, y sin duda alguna, me arrepiento de todo lo que he hecho.”

Cabe recordar que el 11 de junio, La Negra fue sentenciada a dos años y medio de prisión, menos de los cuatro años de cárcel que la Fiscalía de Estados Unidos solicitó como pena.

Días antes, el 18 de mayo, tras declararse culpable de tener relaciones financieras con cinco empresas vinculadas al CJNG, con su puño y letra aceptó su “completa responsabilidad” y dijo estar “muy arrepentida”.; además de que señaló que “aprendió la lección”.

