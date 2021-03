«La condena pública», será el castigo a las mujeres que causaron actos violentos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la CDMX

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que, en su opinión, no debería perseguirse a mujeres que realizaron actos violentos durante las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer porque “el castigo será la condena pública por lo que hicieron”.

“Mi opinión es que no se persiga a nadie porque encima de todo van a sentirse víctimas, no debe de haber ningún castigo, yo digo que el castigo en este caso es la condena pública por lo que hicieron, la gente no ve bien eso”, dijo este miércoles en conferencia.

Recalcó que millones de mujeres defienden la causa de la igualdad, sin embargo, en las manifestaciones existen muchos infiltrados que buscan manipular el movimiento feminista.

El mandatario reiteró que él se considera humanista, no feminista.

“Porque considero que eso lo engloba todo, el ser humanista, el no permitir injusticias, discriminación, no se puede ser humanista si se es machista, no se puede ser humanista si se es racista, clasista. Ser humanista es ser pacifista”, dijo.

López Obrador indicó también que la información sobre detenciones tras la manifestación del 8M debe ser entregada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Considero que va a informar la jefa de Gobierno, ella estuvo presente, al tanto de todo lo que sucedió antier, ellos deben de tener información, les corresponde a ellos”, aseguró.

Este lunes, en las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, manifestantes y autoridades de la Ciudad de México se enfrentaron en diversos puntos de la Ciudad.

En las inmediaciones del Metro Hidalgo, un contingente de la Policía encapsuló a manifestantes que aseguraban que compañeras habían sido retenidas por los elementos, por lo que se enfrentaron con piedras y petardos con ellos.

Frente a Palacio Nacional, mujeres quitaron algunas de las vallas puestas por el Gobierno, en respuesta, policías rociaron gas pimienta contra manifestantes.

