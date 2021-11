Julio Cesar Serna, responsable de concesiones amañadas en Ceda-CDMX

***Serna Chávez exfuncionario en la administración de Miguel Ángel Mancera, fue detenido por la policía de investigación, acusado del delito de enriquecimiento ilícito, debido al saqueo a la Central de Abasto CdMx.

Por Raúl Ruiz Venegas-Verenice Tellez- Miguel Celaya/Reporteros.

Según documentación e información y proporcionada a unomásuno por Participantes de la Central de Abasto de la Ciudad de México, estos aseguraron qué, ex administrador de la Ceda-CdMx Julio Cesar Serna Chávez, es el responsable directo de las concesiones leoninas en Central de Abasto de la Ciudad de México, ilícito que le genero miles de millones de pesos, de los cuales no se supo de su destino.

Miguel Ángel Mancera espinosa, ex jefe de gobierno, Julio Cesar Serna Chávez, ex director de la Central de Abasto de la Cdmx.

Julio Cesar Serna Chávez, ex director de la Central de Abasto detenido por enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con los denunciantes , Serna Chávez realizo la asignación de “Contratos Ilegales”, en concesiones de los diferentes servicios que presta la Ceda-CdMx, como son: peaje, estacionamientos aéreos, pernocta, subasta, básculas, propaganda y publicidad, lo que genero una afectación al patrimonio del FICEDA, por más de 2 mil millones de pesos anualmente.

Además de existir denuncias en contra del exfuncionario, por despojo y venta de decenas de bodegas, que le redituaron millones de pesos.

En ese contexto aseguraron los Participantes, que la guerra por los contratos millonarios en la Ceda CdMx, no es otra cosa que la disputa por “La Gallina de los Huevos de Oro”, lo que ha generado más corrupción, violencia y enfrentamientos a golpes entre grupos antagónicos, por obtener dichos contratos, así como lo fue, la vinculación a proceso del ex Coordinador de la Ceda Sergio Palacios, por no acatar una disposición judicial.

MODUS OPERANDI

De acuerdo con el testimonio de participantes, comerciantes, y productores Julio Serna, tuvo el descaro de crear varias empresas de obscuro origen, ligadas a personajes del grupo de poder de Serna Chávez y el jefe de gobierno de la CdMx, ahora flamante senador de la república, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Para muestra un botón: el contrato firmado por Julio Cesar Serna, (siendo administrador del FICEDA), con la empresa CUPKIRIS L &, S.A. DE C.V., (sospechosamente creada días antes para este fin).

En este contrato se concesionan entre otros: los servicios de cientos de sanitarios (la Ceda es visitada diariamente por más de 300 mil personas), los servicios de regaderas y uso de 1,749 cajones de estacionamiento que cobran por usarse de una a 24 horas.

Un contrato en el que la empresa CUPKIRIS paga como Contraprestación $2,816,052.00 pesos (IVA INCLUIDO) pero obtiene (1749X100X360) $62,964,000.00 pesos, obteniendo así una utilidad bruta de $60,147,948.00 pesos al año.

De acuerdo con la documentación en poder de esta casa editora (todos los contratos y comprobantes de pago respectivos), desde la gestión del entonces administrador, Julio Cesar Serna Chávez hasta el día de hoy, es más que evidente la descarada corrupción.

Contratos leoninos, otorgados a empresas creadas por Julios Cesar Serna Chávez, para saquear a la Central de Abasto de la Ciudad de México.

Morenista ex director de la Central de Abasto, Héctor Ulises García Nieto,más voraz que sus antecesores, continuó con el saqueo a la Ceda-CdMx.

Aquí lo grave del caso, es que, a la llegada de la actual administración, Morenista con Héctor Ulises García Nieto, permitió la operación de estas empresas, solapando así “La Sangría”, al patrimonio del Fideicomiso de la Ceda-CdMx, gracias a que Serna Chávez en el año 2013, manipulo ante INFO-DF, la exclusión de la Central de Abasto, del padrón de fideicomisos, para no ser obligado a rendir cuentas y desde entonces la estrategia a funcionado para el saqueo.

A la fecha la situación lejos de mejorar ha empeorado, con la actual administradora y coordinadora de la Ceda-CdMx, Marcela Villegas Silva porque es un secreto a voces, que esta recaudando millones, para financiar la campaña política de su “jefa”, así como de aspirantes de Morena.

Marcela Villegas Silva, actual administradora y coordinadora de la Ceda-CdMx, ya cuenta con denuncias penales en su contra.

