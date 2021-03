Juicio políticos a ex presidentes, exigen organizaciones civiles de la Cdmx 

Líderes sociales cierran filas en torno al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para apoyarlo en su lucha para transformar al país, así como buscar un castigo ejemplar a los ex presidentes corruptos, para que otro saqueo al país, no se vuelva a repetir.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Este domingo organizaciones civiles de la Ciudad de México, Chilangos con AMLO, Frente de apoyo Crítico a la 4T, así como el líder social, Fernando Corzo Osorio, convocaron a los habitantes de la capital, a la Plaza de las Tres Culturas, donde exigieron al gobierno, enjuiciar a ex presidentes, desde Carlos Salinas hasta, Enrique Peña Nieto. En primer término enunciaron que el ex presidente Enrique Peña Nieto, compro su elección presidencial por medio de las tarjetas Soriana y el caso MONEX. Culpable de la modificación para la aplicación de las reformas estructurales, educativa, fiscal, energética, etc., que llevó al tope más bajo en el poder adquisitivo de los mexicanos. Además exigieron el esclarecimiento del caso Tlatlaya en el Estado de México y de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero. El Auto robo de gasolinas y desmantelamiento de PEMEX. La Corrupción con ODEBREDCH. La reforma laboral disfrazada de educativa. Vínculos con el crimen organizado. El caso Moreira. El fraude del Aeropuerto de Texcoco. El caso Paulette. Los fraudes y contratos del tío Montiel que generaron el recurso para ocuparlo en la campaña presidencial del sobrino Peña. El fraude de la casa blanca, de 86 millones de pesos. Represión realizada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación “La CNTE”.

En tanto Carlos Salinas de Gortari, Llego por fraude electoral en 1988 y aplicó en su máxima potencia el modelo neoliberal, hacía creer que dejando el abastecimiento y control de la industria a particulares generaría una derrama en los ciudadanos y eso nunca pasó, solo generó más pobreza en todo el territorio nacional, durante su sexenio entregó a particulares, como nunca en la historia de México empresas y bancos, propiedad de la nación. A petición de él se modificación del artículo 27 constitucional donde se le retiró lo inalienable a los ejidos con lo cual se pudieron vender, así comenzó el cambio de uso de suelo desmedido y la compra de particulares grandes extensiones de tierra, como las mineras, que no pagaron impuestos durante años por la explotación del subsuelo. La venta de la banca nacional casi en su totalidad. Dejo pendientes el esclarecimiento de los asesinatos de Maquío Clouthier, su ex cuñado Francisco Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio principalmente. Vendió teléfonos de México.

Ernesto Zedillo, es acusado como responsable de la crisis de 1995, en lugar de transparentar el quebranto bancario, dimensionarlo y fincar responsabilidades optó por la simulación y sus famosas “rescates”, esta crisis derivada del control de particulares sobre las finanzas nacionales en el sexenio de Salinas. El robo del siglo, el Fobaproa, deuda generada de empresas privadas y que se convirtióen pública, uno de los saqueos mas grandes después de la época colonial. Venta de ferrocarriles mexicanos. Dejó pendientes el esclarecimiento de la masacre de “Aguas Blancas” en Guerrero y la matanza de “Acteal” en Chiapas.

Vicente Fox, con el comienza el impulso de las reformas estructurales, la reforma fiscal, la privatización de la industria eléctrica, del petróleo, la reforma laboral. Incremento en el IVA alimentos y medicinas. La contaminación de los pozos de Cantarell en Campeche en su afán de extraer el mayor número de barriles de petróleo. El enriquecimiento ilícito de sus familias, los Bribiesca y Sahagún, el desmantelamiento de PEMEX y el inicio del huachicol. Dejó sin castigo al Grupo México responsables de la tragedia sucedida en “Pasta de Conchos” Coahuila. Tráfico de influencias. Fraude en Biblioteca Vasconcelos, terminal 2 del aeropuerto de la CDMX. Venta de los ingenios azucareros y entrega contratos de construcción de vivienda y recursos económicos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Felipe Calderón, el Fraude electoral en 2006. El Caso Ahumada. La extinción de Luz y Fuerza del Centro. Sin responsables por la tragedia de la Guardería ABC. Más de cien mil muertos en su sexenio por la fallida guerra contra el narcotráfico, crecimiento desmedido del crimen organizado. El fraude de la Estela de Luz, el monumento a la corrupción que tuvo un costo superior a los mil millones de pesos y que no sirve para nada. Entrega de contratos leoninos con la empresa ODEBREDCH. Compra faraónica de un avión presidencial. Homicidios de sus Secretarios de Gobernación. El caso Mexicana de Aviación. La mala conducción del país en permanente estado de ebriedad. Es por esto expuesto en esta emblemática Plaza de las Tres Culturas, que no debemos olvidar el daño realizado por estos gobiernos corruptos a nuestro país y que deben ser sancionados. Habría que pensar seriamente también en llevar a juicio a los ex gobernadores, como en el caso de Miguel Ángel Mancera con el que el crimen organizado se apoderó de la ciudad, hay lo dejamos de tarea.

En entrevista de UNOMÁSUNO con Fernando Corzo Osorio, quién encabezo la jornada de difusión en contra de los ex presidente y ferviente seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T, aseguro que todos los mexicanos tenemos la responsabilidad de apoyar la transformación de este país, desde cualquier trinchera, en ese contexto informo que los habitantes de la ciudad lo postularon como aspirante al distrito 9 en Cuauhtémoc, situación que lo honra, por la posibilidad de colaborar con el partido MORENA, en beneficio de la ciudad y el país. Menciono que sorpresivamente fue postulado por su partido y los vecinos y para su beneplácito, según los sondeos tenía en un par de semanas un 48% de aceptación, su candidatura, sobre un 40% del actual diputado local Temístocles Villanueva, que pretende reelegirse en el mismo distrito, esta baja de preferencia es algo lógico, ya que al ser del equipo cercano de Néstor Núñez, quien lo venía cargando, que después por la decisión de Dolores como la candidata del partido, las marchas y demás va descendiendo junto con él. Después de un segundo muestreo esta semana Fernando Corzo además de separarse en aceptación por un punto más a su favor, Fernando en la intención de voto aparece con un 28% por encima de un 20% para Temístocles y un 11% para Manuel Oropeza. Por lo que Corzo Osorio, sostuvo que de lo que nos había comentado y con base en sus recorridos que ha realizado por las colonias de Cuauhtémoc en las últimas semanas, la seguridad, los servicios urbanos de drenaje y recolección de basura, apoyos sociales que complementen los federales que se dan desde presidencia, apoyo a los sectores más afectados por la pandemia y la protección civil por la zona altamente sísmica en que se encuentra esta alcaldía, siguen siendo las prioridades que se tienen que atender por las actuales administraciones. Como se había observado en el inicio de las postulaciones de candidatos, desde hace unas semanas en la alcaldía Cuauhtémoc se ha visto mucho el nombre de Fernando Corzo, en casas, negocios con lonas, cartulinas brindándole su apoyo, además de esto se han observado múltiples recorridos de Fernando Corzo, ex director de protección civil y su equipo por dicha alcaldía.

Nuestro entrevistado, señalo sabemos que el actual gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo hasta lo imposible para lograr una estabilidad económica y de beneficio a todos los mexicanos empezando por los más pobres, los esfuerzos radican por apostar a los jóvenes mal llamados “ninis” con el programa de jóvenes construyendo el futuro, con el apoyo en todo el país de la ayuda al adulto mayor, los créditos a la palabra, Banco de Bienestar, sembrando vida, revirtiendo las reformas estructurales comenzando con la educativa, la austeridad republicana, la creación de la institución para devolver al pueblo lo robado generado de los decomisos al crimen organizado, construcción de la refinería “Dos bocas”, Tren Maya, aeropuerto Felipe Ángeles, becas para estudiantes Benito Juárez, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, el esfuerzo ante la pandemia del COVID-19 y ser de los primeros países latinoamericanos beneficiados con la vacuna, la creación de 100 universidades, modernización de hospitales y el aseguramiento universal en el tema de salud, el programa “la escuela es nuestra” y las mejoras que realizan en los planteles de zonas de alta marginación, créditos a ganaderos, internet universal, rehabilitación de plantas que elaboran fertilizantes, combate al huachicol, etc. Todo lo anterior en solo dos años. Por eso y por más es que estamos orgullosos de tener un presidente así y no lo vamos a dejar solo.

Comparte esto: Tweet



Imprimir