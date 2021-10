Juez ordena detener operaciones en instalaciones de gas bienestar de Vallejo

***Vecinos de Vallejo protestan por fuerte olor a gas de instalaciones Pemex, ya que se está atentando en contra de su salud y su patrimonio.

***Desde finales de agosto, los vecinos comenzaron a percibir el penetrante olor a gas, no queremos otra tragedia como la de “San Juanico”.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México (CDMX), volvieron a salir a las calles para denunciar un recurrente olor a gas, que se percibe en las inmediaciones del cruce de las avenidas Poniente 128 y Calzada Vallejo. De acuerdo con los manifestantes, el olor a gas se desprende de los Almacenes y Talleres Centrales de Pemex, donde se lleva a cabo la rehabilitación y mantenimiento de tanques de combustible del Gas Bienestar. En entrevista con unomásuno, informaron que desde el inicio del problema iniciaron su querella, y que un juez ordeno se detuviera las operaciones al interior de dicha planta, orden que no se ha cumplido, en tanto aseguraron continuarán manifestándose, en tanto no sea inspeccionada y se garantice la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la zona.

Señalan que desde el 29 de agosto han tenido el problema del penetrante olor a gas, que afecta principalmente a la unidad habitacional Linda Vista Vallejo, la cual tiene más de 20 mil habitantes. Esta vez, los vecinos de la GAM decidieron no bloquear las vialidades, como lo hicieron en dos ocasiones pasadas, porque ya se tiene la sentencia de un juez, adelantaron qué será, el próximo martes que se lleve a cabo una visita de inspección por parte de una comisión del Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, consideraron prudente volver a salir a las calles, con la esperanza de que en las próximas horas sean detenidas las actividades. Mencionaron los vecinos, “No es un ratito, son las 24 horas del día, niños y mayores lo percibimos el intenso olor a mercaptano, no estamos en contra de Gas Bienestar, lo que queremos es que los reubiquen”, dijo hace unos días una vecina, pero nos preocupa nuestra salud y nuestro patrimonio, no queremos otra San Juanico, al interior de la planta ubicada en Poniente 134 número 1227, se realiza el mantenimiento a cilindros de gas L.P., por ello está es nuestra tercera manifestación, queremos una colonia sin olor a gas, que las autoridades de los tres niveles de gobierno intervengan, porque está es una bomba de tiempo, que en cualquier momento va a estallar, sentenciaron. Finalmente señalaron que será en los próximos días, que se den a conocer las acciones a seguir, para que sean atendidas sus demandas, concluyeron.

