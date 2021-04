Juan Manuel Márquez busca diputación federal con el Partido Verde

El boxeador Juan Manuel “el Dinamita” Márquez anunció su candidatura para diputado federal con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el distrito 2 de la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX.

El Partido Verde Ecologista de México, presentó a l pugilista, este jueves 8 de abril de 2021, para contender por un distrito. Karen Castrejón, dirigente nacional del partido, explicó que se invitó al campeón de boxeo para influenciar a las personas con su ejemplo positivo, especialmente a los jóvenes de la capital del país.

«En el Partido Verde tenemos muy claro que quienes aspiran a ser sus candidatos, sus representantes populares los representen con pasión y se fijen metas a las cuales puedan llegar», dijo Castrejón

Juan Manuel Márquez, dijo que con esta nueva faceta podría emular los pasos del yambién boxeador Manny Pacquiao, quien fue diputado, senador y pretende buscar la presidencia de Filipinas.

«Pero sí, me gustaría trabajar por el bien común de los ciudadanos, en este caso donde me corresponda hacerlo, y yo lo hice en el ring contra un peleador que se va a postular para presidente de Filipinas, que fue diputado, que es senador y que puede ser presidente de Filipinas porque lo ha hecho bien y eso me deja un ejemplo poderlo hacer aquí», explicó Márquez.

Me enorgullece darle la bienvenida al campeón mundial del boxeo 🥊 @JMMarquezof quien se une al @partidoverdemex como candidato a Diputado Federal por la #CDMX #GAM #JuntosPorLaCiudad pic.twitter.com/4tGAnrUOhV — Jesús Sesma (@ChuchoSesmaPVEM) April 8, 2021

