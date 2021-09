Isabel Arvide provoca escándalo en ceremonia de Independencia en Turquía

Ayer, durante los festejos por la Independencia de México en el Consulado en Estambul, la periodista Isabel Arvide, quien funge como Cónsul de Mexico en Estambul, genera un escándalo en la ceremonia del grito de independencia celebrado en ese lugar al incluir a López Obrador entre los héroes de la independencia. Dio el grito y al final lanzó: “¡Viva López Obrador!”, y los reclamos no se hicieron esperar.

En un viralizado en resdes sociales se escucha a una mujer que reclama a Arvide porque López Obrador, dijo, no tenía por qué mencionarse en el discurso. “Eso no se hace, eso no se hace”, subrayó momentos después.

Dentro de la grabación se observa que más de cerca volvió a confrontar a Arvide y soltó: “Lo respeto, pero él no va ahí […] al presidente lo respeto, el señor López Obrador es mi presidente y yo quiero que termine bien su sexenio, que corrija, que gobierne, pero él no va junto con los héroes de independencia».

