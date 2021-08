Invita AMLO a sus opositores a reagruparse en proceso de la revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que luego de la consulta popular, viene la de revocación de mandato en el que sus opositores tendrán la oportunidad de volver a reagruparse, lo que será un proceso interesante en el que los mexicanos no se aburrirán.

Tras que este lunes indicara que está satisfecho con los resultados de la consulta para procesar a actores políticos por presuntos actos de corrupción -la cual sólo obtuvo un 7% de participación-, el mandatario se enfocó a hablar de la de marzo próximo.

“Viene la revocación de mandato en marzo y va ser interesantísimo, no nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando porque el bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse, como lo hicieron en junio que no quería que contáramos con la mayoría en el congreso y se juntaron todos. Salió el pensamiento rancio, conservador que siempre se mantiene en el país desde la época de los conservadores del siglo XIX”, dijo.

Añadió que prueba de ello fue la consulta ciudadana de este 1 de agosto.

“Lo acabamos de ver con la consulta, parece que les incomodaba. Hicieron todo lo opuesto, simularon, pudieron determinado número de casillas, guardaron silencio en complicidad con los medios de información, con honrosas excepciones, negando la posibilidad de un sistema democrático fuerte donde no solo esté la democracia representativa, sino participativa”.

Así es que dijo, sus adversarios tiene una nueva oportunidad sin violencia.

“Bueno, no pudieron y ahora vienen de nuevo, otro desafío, que se vuelvan a agrupar, para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya. Es la revocación de mandato, esto es la democracia, no hace falta la violencia, no, de manera pacífica por la vía democrática, el pueblo va decidir si me quedo o me voy en marzo, quieres que se quede el Presidente o quieres que renuncie. Para finales de marzo ahí tienen otra oportunidad, a ver qué dice el pueblo de México porque en democracia es el pueblo el que manda, no los potentados. Son ejercicios de gran trascendencia, esto nos hacía falta, por eso se llegó a los extremos de corrupción que se padecieron en México durante siglos porque los gobernantes eran intocables, todo poderosos”.

