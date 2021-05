International Ópera Awards premia a Javier Camarena como “Mejor Cantante de Ópera del 2021”

Javier Camarena, fue premiado el lunes 10 de mayo, por la organización International Ópera Awards como el mejor cantante masculino en 2021.

El tenor mexicano, de 45 años, fue seleccionado entre un grupo de renombrados artistas como Carlos Álvarez, Stephen Gould, René Pape, George Petean y Russell Thomas, informó mediante un comunicado su oficina de representación en México.

“El 2020 fue un año terrible para la cultura y las artes. Con prácticamente todas las casas de ópera del mundo cerradas, nuestra actividad se paralizó”, dijo Camarena en una sesión remota desde Suiza durante su discurso de agradecimiento.

“Hoy, dedico este premio a toda la comunidad artística que permaneció firme y constante en su compromiso con su trabajo, demostrando de esta forma a todo el mundo que la música y el arte son esenciales en la salud del espíritu humano”, añadió.

En tanto, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) felicitaron a Camarena por el reconocimiento que es considerado por los expertos como los Óscar de la ópera.

Camarena, nacido en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en 1976 es uno de los cantantes líricos más exitosos del momento por su particular tesitura de voz.

Se presentaron en escenarios nacionales, entre ellos el Palacio de Bellas Artes, e internacionales como el Metropolitan Opera House de Nueva York, el Royal Opera House de Londres y el Teatro Real de Madrid, donde obsequió “bis” en diferentes ocasiones.

Luego de graduarse con honores de la Licenciatura en Música en la Universidad de Guanajuato, Camarena ganó el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli en 2004, año en que debutó en el Palacio de Bellas Artes en el rol estelar de La hija del regimiento, de Donizetti.

