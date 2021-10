Interesante ver debate entre conservadurismo y liberalismo en México: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México mencionó que hay dos corrientes en México sin intermedios: el conservadurismo y liberalismo.

Y aseguró que no le preocupa que lo insulten.

Dijo que en México se expresan ahora esas dos maneras de pensar y “eso es muy importante, porque es un debate muy interesante”, dijo.

No hay más puntos intermedios pues que ahora ya no existe esa simulación porque como se lleva a cabo una transformación están quedando al descubierto las posturas, “ya no hay término medio. Me refiero al periodismo, a la intelectualidad”.

Agregó que aunque simulen, ya no se les cree y dijo que durante mucho tiempo se refugiaron en lo que crearon como sociedad civil, “que antes era pueblo” y se declararon independientes, “cuando no lo eran”.

Además, dijo que no le preocupan que lo insulten y refirió que también insultaron a Miguel Hidalgo, a José María Morelos y Pavón, a Benito Juárez, a Francisco I. Madero, a Emilia no Zapata, a Francisco Villa y a Lázaro Cárdenas.

Dijo que eso no es trascendente pues siempre la oligarquía, quienes viven colmados de atenciones y privilegios, se molestan e insultan cuando se dan los cambios.

Mencionó que al conservadurismo se le puede añadir el fascismo, el militarismo, el neoliberalismo, mientras que al liberalismo se le puede añadir el comunismo, el socialismo, “lo que pueden tachar de populismo. Lo cierto es que son dos grandes corrientes en la historia de México y en la historia del mundo, con esos añadidos”.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...