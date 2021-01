Insta AMLO a funcionarios de la DEA a realizar autocrítica y reformarse

Si los funcionarios de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) están molestos por la revelación íntegra del expediente contra el ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, “deberían hacer una crítica para auto reformarse; si no se tienen autoridad moral, no se puede tener autoridad política”, insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa, una representante de una página de Internet que se apoderó del micrófono más de una hora, le insistió en la descripción de las actividades corruptas de Cienfuegos -fundada en el expediente de la DEA- y el mandatario replicó con detalle. “Antes hacían lo que le daban la gana (la agencia antidrogas), y se violaba la soberanía. Ahora no, la verdad, hay más defensores de la DEA de los que yo imaginaba, hay que defender la verdad, es la que nos hace libres, y no irnos por versiones no comprobables. Yo estuve años de opositor y denuncié más que nadie. Con pruebas.

“El expediente que enviaron no tenía ningún sustento. Eran fotografías de pantallas. ¡La verdad está en las redes sociales! Es de lo más incipiente que puede haber, esto demuestra ineficiencia, motivos políticos, venganza o mala fe. La DEA tiene que explicar quién hizo el expediente, quién lo fabricó, porque detienen al general diez días antes de la elección, cuando la investigación comenzó en 2013.

“Es muy grave para cualquier institución en el mundo que se mienta y que se fabriquen delitos, es un asunto ético, y esto aplica para todos los países, es un asunto universal. Ya que ellos expliquen, y que todos los mexicanos podamos leer el expediente”.

En su extensa respuesta, recordó detalles se la orden que le dio al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. “Yo ni había escuchado la palabra testar, la escuche, porque deben cuidar por el debido proceso, y conociendo la oposición conservadora reaccionaria. Di la instrucción, le hablé al secretario de relaciones exteriores, para subirlo a la red, y pasaba el tiempo y yo sabía lo que iban a esgrimir los conservadores corruptos y sus voceros, de que no entregábamos el expediente, y entonces al final dije publíquese ya.

“Me dice el secretario de relaciones exteriores, ya está, ‘no lo podemos subir porque hay la opinión de que tenemos que testar los nombres’. ¡No! imagínate los paladines y paladinas de la radio y la televisión, imagínense, si nosotros borramos, (que dirían) es una farsa, que barbaridad, y le dije a Marcelo sin testar, completito, y cuida que esté como lo enviaron.

“Miren, fíjense, sale el expediente, en la tarde, en noche la fiscalía lo da a conocer, pero testado, ¡y ahhh! estos mismos haciéndose occisos, omisos, ya no hablan del expediente de nosotros, sino del de la fiscalía, y ponían todos los tachones en las redes, son muy deshonestos, además de corruptos, son muy deshonestos intelectualmente”.

El político tabasqueño, también reafirmó su propósito de reformar la administración pública para que las funciones de desempeña el Inai, ahora las despliegue la Secretaría de la Función Pública. Y describió, porqué:

“Que hizo el Inai fue una especie de organismo que se hacía de la vista gorda. Garantizar la transparencia no garantiza tener un aparato, son organismos alcahuetes, paleros, ya acabar con la simulación. No tenemos por qué seguir pagando por un organismo que sirve para esconder prácticas corruptas, que para eso sirve, y no podemos dedicar mil millones de pesos, y que los consejeros ganen 300 mil pesos y se den la gran vida.

Los que crearon esos organismos forman parte de la banda de saqueadores. No nos vamos a quedar callados, vamos a debatirlo. ¿Dónde estaba el instituto de la trasparencia?, si el gobierno está haciendo un ejercicio de transparencia diario”.