Inmigrante embarazada queda atrapada al escalar muro fronterizo en El Paso, Texas

Una inmigrante embarazada de 23 años, quedó atrapada, después de escalar el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, del cual le fue imposible descender, por lo que tuvo que ser rescatada por los bomberos de El Paso, Texas.

Oficiales de la Patrulla Fronteriza solicitaron el rescate de la mujer hondureña, quien escaló 5 metros y medio del muro. Después fue trasladada en ambulancia al Centro Médico Universitario para una evaluación médica. Se dijo que ella y el bebé gozaban de buena salud.

Las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico en abril de 2021 con 178,000, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Del total de detenciones, 17,171 corresponden a menores no acompañados y 48,000 caminaban con familiares.

La cifra de abril de 2021 fue 10 veces mayor que la de abril de 2020, cuando agentes estadounidenses detuvieron a 17,106 personas.

La llegada de migrantes indocumentados a la frontera ha aumentado desde que Joe Biden asumió la presidencia y cambió la narrativa sobre la inmigración.

A pregnant woman got stuck while trying to jump the border fence between El Paso and Ciudad Juarez. CBP helped her down and was immediately expelled to Mexico under Title 42. pic.twitter.com/HWGlaZ4jO9

— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) May 26, 2021