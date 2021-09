Informe de AMLO es realista, cumple con primeros Cien Compromisos

El senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que el Tercer Informe presidencial de Andrés Manuel López Obrador fue muy realista, pues destaca lo construido hasta ahora, no sólo la austeridad, la separación del poder económico y del político, sino también el combate a la corrupción y las grandes obras de infraestructura.

Asentó que este informe representa el agotamiento de la agenda que se planteó el titular del Ejecutivo Federal en su primera etapa, con los cien compromisos para su gobierno.

En entrevista, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, afirmó que López Obrador “ha sido el mejor presidente, ha sido el más honesto y a pesar de ser un hombre con perseverancia, ha sabido platicar y dialogar con todos los sectores”.

Por ello, dijo, que todos los mexicanos debemos confiar en el que el presidente ha hecho bien las cosas, “todos tenemos que señalar sin ningún tapujo, que ha sido un buen presidente y que está cumpliendo con lo que ofertó en la campaña”.

Destacó el desempeño económico del país, tras asegurar que el pronóstico de crecimiento de la economía es de 6.2 por ciento para este año, “nos estamos recuperando de esta lamentable pandemia de Covid-19, ha cumplido con su pueblo”.

Monreal Ávila reconoció que no ha sido fácil para el titular del Ejecutivo Federal enfrentar la emergencia sanitaria; “sin embargo, no ha acudido a deuda, no ha aumentado los impuestos el gobierno, está estable el país, yo creo que el presidente ha hecho un buen trabajo, ha sido buen presidente”, reiteró.

Sin embargo, reconoció que falta por consolidar la Cuarta Transformación y “profundizar este proceso de transición política. Para mí ha cumplido el presidente con su pueblo, y la mayoría confiamos en que va a continuar consolidando este proceso de transformación de la vida pública”.

Sobre la Ley de Revocación de Manato, el también presidente de la Junta de Coordinación Política adelantó que ante el buen desempeño de López Obrador al frente de la administración, “hay que votar para que se quede”.

Aunque aclaró que por la tarde se reunirá con los coordinadores de los Grupos Parlamentarios en el Senado “para ver si podemos hacer un esfuerzo de consenso, yo espero que sí”.

Sobre los cambios en el gabinete, Ricardo Monreal los calificó de normales, “son producto de la decisión del presidente, que es el titular de la administración, lo que él decida es una decisión correcta. Siempre hay en el ejercicio de la administración pública, los cambios son naturales”, concluyó

