Informa la Conacyt que vacuna mexicana contra Covid-19 «Patria», estaría lista a finales del 2021

La vacuna mexicana contra Covid-19 que tendrá por nombre “Patria”, estaría lista a finales de año, para ponerla a consideración de las autoridades sanitarias para su uso de emergencia, informó María Elena Alvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

De ser aprobada y tener éxito, significará un ahorro sustancial en el gasto de compra del biológico que hasta ahora se ha hecho en el exterior, dijo.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional dio a conocer que ya fue probada en animales y sea lista iniciar las primeras pruebas en humanos.

Será un grupo de entre 90 y 100 adultos sanos, voluntarios, con base en los protocolos establecidos por Cofepris.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el nombre de la vacuna, Patria, porque esa palabra significa todo para los mexicanos.

Recordó a Ramón López Velarde, autor de la poesía ‘La suave patria’, y también los libros de Paco Ignacio Taibo, patria I, Patria II.

Resaltó a la alusión a la independencia del país, pero además significará tener acceso al biológico y a bajo costo, misma que podría ser compartida con otros países.

En el periodo neoliberal se dejó de hablar de la patria, pero «nosotros pensamos que sí debemos hablar y defender a la Patria, por eso el nombre».

«Entonces, una vacuna con ese nombre significa que debemos siempre pensar en ser independientes, que nos conviene ser independientes, desde luego no se trata de cerrarnos en un mundo globalizado, pero debemos ser autosuficientes en lo fundamental, en los alimentos, medicamentos, energéticos y muchas otras cosas. No todo, hay intercambiar con otros países pero tratar de ser autosuficientes, de no depender tanto del extranjero», dijo.

