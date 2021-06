Informa AMLO que ya hubo detenciones por asesinato de candidata de Moroleón

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este lunes hubo detenciones por el asesinato de Alma Barragán, quien era candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Moroleón, Guanajuato.

En todos los casos de asesinatos de candidatos, los cuales suman más de 80, aseguró que no habrá impunidad pues se tienen detenidos y avances en las investigaciones.

«Ahora que estamos en este proceso electoral que algunos candidatos han sido agredidos, y lamentablemente hasta han perdido la vida mujeres y hombres, casi en todos los casos se tienen detenidos presuntos responsables. Queremos informar el cómo se ha avanzado en el castigo a los responsables, hasta en el caso de la candidata de Guanajuato que fue lamentablemente asesinada ya ayer hubo detenciones», informó.

Y mañana se dará un informe al respecto en la conferencia mañanera, así como de las denuncias interpuestas por otros candidatos durante la presente contienda electoral.

Aunque el delito de homicidio se sigue de oficio, el mandatario destacó las denuncias correspondientes para poder indagarlos rápidamente, para enviar el mensaje de seguridad a la población, y el estar alertas contra quienes delinquen, sin importar las influencias que digan tener.

«Esto lo digo no solo para informar de cómo estamos actuando, lo digo porque a los que se porta mal les puede llegar la información, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, porque tienen compradas a las autoridades. Eso ya no funciona, el que comete un delito es castigado y vamos a seguir actuando así».

Comparte esto: Tweet



Imprimir