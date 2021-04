Informa AMLO que se reforzará frontera sur para ordenar flujo migratorio

Tras sostener una reunión con gobernadores de las franjas fronterizas, la tarde de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que llegaron a diversos acuerdos en la materia, entre ellos el reforzamiento de la seguridad en del sur.

“Nos reunimos con los Gobernador de Chiapas, de Tabasco, con el Secretario General de Campeche porque está enfermo el Gobernador del Estado, participaron también presidentes municipales de esa franja. (…) Se llegó al acuerdo de establecer un plan, de llevar a la práctica un plan, reforzar lo que ya venimos haciendo, pero ahora dar más atención a la protección de los niños, porque eso es lo más preocupante, yo hemos dicho aquí y en todos lados de que tenemos que darle seguridad al migrante, cuidarlo”, dio a conocer.

Sin embargo, el mandatario no quiso dar a conocer cifras sobre los elementos de las fuerzas armadas que serán enviados a esa franja ubicada en los límites con Guatemala.

“No quiero dar números, pero si vamos a trabajar con más intensidad en la frontera sur por las circunstancias, estas especiales de la migración sobre todo lo que tiene que ver con la protección de los menores. No queremos desgracias, no queremos actuar sin prevenir ante una situación delicada”.

López Obrador señaló que aunque hay un aumento migratorio, aún “no tenemos el dato de abril pero si es muy preocupante el crecimiento, esto es en menores. Esto es lo que les decía en mayo: menores, aquí fue la crisis, se acuerdan de los aranceles, pero miren el mes de marzo”.

En la cumbre para el cambio climático a realizarse mañana, a distancia, México, dijo que se buscará ayuda de Estados Unidos para reforestar Centroamérica, a través del programa Sembrado Vida.

Con ello, añadió, se sembrarán millones de árboles, “estamos pensando en 3 mil millones de árboles para dar empleo a 1 millón 200 mil campesinos centroamericanos y atender esto al mismo tiempo.

“Sobre este tema vamos hablar mañana (jueves), claro que no es migración pero si hay una relación porque la gente, independientemente de los polleros, los traficantes, además la búsqueda de mejores condiciones de vida, de mejores condiciones de vida, de trabajo, salir adelante”.

Y en este sentido indicó que se debe atender las causas.

Para esto se requiere apoyo económico, “y el presupuesto se va a definir la semana próxima, pero no hay límite, porque es un asunto humanitario, el Gobierno nuestro todo lo que tiene que ver con el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, siempre es una prioridad y no tiene techo financiero, no hay límite, es lo que se necesite, lo que se requiera, afortunadamente tenemos presupuesto, porque no hay corrupción”.

Dejó en claro que las medidas adoptadas no son para contener, sino para atender las necesidades de la gente en sus lugares de origen. “Hay condiciones porque el presidente Biden está consciente de que es necesario apoyar a Centroamérica, está solicitando al Congreso que se aprueben 4 mil millones de dólares para planes de desarrollo de bienestar”.

Comparte esto: Tweet



Imprimir