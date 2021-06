Inevitable mi participación en sucesión, pero ahora no es el momento: Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, reconoció que participa entre los aspirantes a la sucesión presidencial, pero aclaró que no es tiempo para ocuparse de ese tema: “es inevitable mi participación en su momento en este proceso, lo digo con toda honestidad; pero no estoy pensando en que mañana ya saco mi pancarta y digo: “Soy candidato””.

Explicó que el hecho que no se ocupe del tema en este momento no quiere decir que se descarte: “No es definitivamente el momento de un destape, es momento de un llamado a la moderación, pero me quedo mucho con esto, es inevitable tu participación en algún punto… en algún momento de este proceso de aquí al 2024”.

En entrevista Monreal Ávila afirmó que sabe que no va en solitario, a pesar de que dos de sus compañeros estén atravesando dificultades, a quienes respeta: ”conozco bien los ritmos de la política y sería suicida que en este momento me enfrentará a todo el poder, que entiendo existe en el país y que no quisiera confrontarme con nadie, sino luchar legítimamente y limpiamente al interior de un partido que tendrá que decidir quién será su candidato en el 2024”.

El senador zacatecano dijo que es normal que en estos momentos surjan nuevos nombres y que algunos se miren sorprendidos por ser incluidos en la lista de precandidatos, pero que será en el tiempo adecuado cuando su partido decida quién será el candidato.

El líder de la mayoría en el Senado reconoció que cuando surgió el accidente en la línea 12 del metro se preocupó porque se sabe vulnerable, tal vez más que nunca: “en voz baja reflexioné, el hecho de que estén en una situación difícil Marcelo Ebrard, uno de los aspirantes más fuertes o Claudia Sheinbaum, después de los resultados electorales, vinculado también a este tema de la Línea 12, va a suceder esto, yo lo preví, conozco muy bien lo que va a pasar y no estaba ajeno al análisis. Pero me preocupé demasiado, dije: “Las baterías, los misiles políticos se van a enderezar en mi contra””.

En entrevista con los medios de comunicación el senador Morenal también habló de la definición del presidente Andrés Manuel López Obrador de la clase media.

Dijo que él mismo pertenece a esta clase, señaló que respeta la opinión de AMLO, pero que difiere de él, dijo que siempre trata de no generar ninguna confrontación con el titular del Ejecutivo: “yo soy de la clase media, provengo de una modesta familia campesina y soy aspirante a ser clase media. No deseo ni generarme una vida de placer y de excesos, pero creo que como yo somos muchos, estudié, me preparé, estuve en la UNAM hasta el doctorado”.

Finalmente hay que reconocer que la actitud del senador ´por Zacatecas es siempre de tender puentes, de escuchar a todas las partes y comprender que es natural luchar por tener una mejor calidad de vida, una mejor educación, salud y alimentación.

